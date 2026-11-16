"Шостий блекаут за останні два тижні": у Дніпрі через удари РФ виникли масштабні знеструмлення

Після російської атаки на Дніпро у місті виникли масштабні знеструмлення, у ДТЕК застерігають, що повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу із відновлення подачі електроенергії.

Внаслідок російських атак на українську енергосистему виникли масштабні знеструмлення. Особливо складна ситуація в Дніпрі, повідомили в "Укренерго", йдеться у повідомленні Telegram-каналу ДТЕК.

Зазначається, що після атаки на енергооб’єкти області Дніпро повністю знеструмлений. Електрики також немає в частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.

"Енергетики вже відновлюють живлення. Просто зараз першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об’єктам", — йдеться у повідомленні.

Як зауважили ДТЕК, повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу. Втім там наголосили, що бригади вже на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло.

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Міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі повідомив, що енергетики та комунальники займаються проблемою знеструмлення після ударів РФ. Філатов зазначив, що через ворожі удари без світла чи не пів міста.

"Фактично це шостий блекаут за останні два тижні", — наголосив мер міста.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські удари по критичній інфраструктурі спричинили різкі перепади напруги в мережі. У соцмережах жителі Дніпра, Запоріжжя та Харкова публікують кадри, на яких видно, як у квартирах і нежитлових приміщеннях час від часу блимає світло.

Також ми писали, що у Повітряних силах попередили про загрозу для енергетичних об’єктів. Росія готує новий масований удар.