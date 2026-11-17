700 тысяч семей остались без света в Днепропетровской области в результате утреннего вражеского обстрела 17 ноября.

По информации ДТЭК, российские террористы масштабно атаковали энергетическую инфраструктуру региона, значительно повредив энергообъекты и оставив без электричества тысячи домов.

На данный момент обесточены областной центр, а также Днепровский, Павлоградский, Каменский и Самаровский районы.

"Энергетики непрерывно работают, чтобы вернуть свет. В первую очередь, заживляют объекты критической инфраструктуры, от которых зависит жизнь области. Работы продолжаются везде, где разрешает ситуация безопасности", — отметили в компании.

Накануне вечером из-за ударов по критической инфраструктуре Днепр практически полностью погрузился в темноту. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть людям свет, и работают под постоянной угрозой повторных ударов.

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По данным "Укрэнерго", из-за атак российских террористов, которые были нанесены за последние сутки, обесточены потребители не только в Днепре и Днепропетровской области. Также с отсутствием электроэнергии столкнулись абоненты в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.

Из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях вынуждены применяться аварийные отключения.

До конца суток в ряде областей действуют графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Напомним, кто оставил энергетику Украины под ударами РФ.

Также сообщалось, что происходит с укрытиями для энергетики Киевской области.