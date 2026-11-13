750 млн грн авансов и ноль готовых объектов: что происходит с укрытиями для энергетики Киевской области

В Киевской области не завершили строительство ни одного из 26 защитных сооружений для энергообъектов, которые должны были сдать до 1 октября 2026 года. При этом подрядчики получили около 750 млн грн авансов, а теперь просят ещё 400 млн грн.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко по итогам заседания временной следственной комиссии (ВСК), посвященного ситуации со строительством укрытий в Киевской области.

По его словам, официальная отчетность свидетельствует о средней готовности объектов на уровне 55 %. Однако представленные акты выполненных работ подтверждают лишь 15 % от общей стоимости строительства, которая составляет около 1,8 млрд грн.

Графики завершения работ меняли уже трижды, но ни один из них не был соблюден. Подрядчики заявляют о необходимости дополнительного финансирования в размере 400 млн грн. В то же время, как отметил Кучеренко, они не смогли четко ответить, смогут ли завершить хотя бы часть объектов без дополнительных средств.

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Отдельные замечания касаются качества проектирования. По словам депутата, Генеральный штаб признал, что в части проектов не учтено вероятное поражение беспилотниками. Также он заявил, что до начала строительства готовых проектов не было, а работы начинались без надлежащей подготовки.

Проблемы со строительством сказываются и на работе энергетиков. Представители ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщили, что проекты практически не согласовывались с ними, а с графиками работ их ознакомили лишь в июне. Из-за незавершенного строительства энергетики не могут подключить дополнительное оборудование, необходимое в связи с похолоданием.

Точные сроки завершения работ пока неизвестны. По словам Кучеренко, глава Киевской областной государственной администрации Николай Ткаченко сообщил о политическом решении передать функции заказчика Агентству восстановления. Однако сделать это пока не могут из-за отсутствия актов выполненных работ, необходимых для передачи объектов.

По итогам заседания ВСК приняла решение обратиться в СБУ, ГБР и Национальную полицию с просьбой проверить возможные правонарушения. Также комиссия планирует обратиться к Государственной аудиторской службе с просьбой провести финансово-хозяйственную ревизию Департамента регионального развития Киевской ОГА и обратиться в Кабмин по вопросу завершения строительства.

Кучеренко отдельно подчеркнул, что изложенная им оценка ситуации носит субъективный характер и не отражает обобщенную позицию всей временной следственной комиссии. Ее работа продолжается.

Ранее премьер Сергей Корецкий отмечал, что российские войска сосредоточили свои усилия на попытках разрушить систему водоснабжения Киева.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Центре общественного здоровья призвали украинцев заранее позаботиться о запасе питьевой воды как минимум на три суток.