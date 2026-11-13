750 млн грн авансів і нуль готових об'єктів: що відбувається з укриттями для енергетики Київщини

У Київській області не завершили будівництво жодного з 26 захисних споруд для енергооб’єктів, які мали здати до 1 жовтня 2026 року. При цьому підрядники отримали близько 750 млн грн авансів, а тепер просять ще 400 млн грн.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко за підсумками засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК), присвяченого ситуації з будівництвом укриттів у Київській області.

За його словами, офіційна звітність свідчить про середню готовність об’єктів на рівні 55%. Однак надані акти виконаних робіт підтверджують лише 15% від загальної вартості будівництва, яка становить близько 1,8 млрд грн.

Графіки завершення робіт змінювали вже тричі, але жодного з них не дотрималися. Підрядники заявляють про потребу в додатковому фінансуванні на 400 млн грн. Водночас, як зазначив Кучеренко, вони не змогли чітко відповісти, чи можуть завершити хоча б частину об’єктів без додаткових коштів.

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Окремі зауваження стосуються якості проєктування. За словами депутата, Генеральний штаб визнав, що частина проєктів не враховує ймовірного ураження безпілотниками. Також він заявив, що до початку будівництва та фінансування готових проєктів не було, а роботи розпочинали без належної підготовки.

Проблеми з будівництвом впливають і на роботу енергетиків. Представники ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили, що практично не узгоджували з ними проєкти, а з графіками робіт ознайомили лише в червні. Через незавершене будівництво енергетики не можуть підключити додаткове обладнання, необхідне у зв’язку з похолоданням.

Точні строки завершення робіт наразі невідомі. За словами Кучеренка, голова Київської обласної державної адміністрації Микола Ткаченко повідомив про політичне рішення передати функції замовника Агентству відновлення. Однак зробити це поки не можуть через відсутність актів виконаних робіт, необхідних для передачі об’єктів.

За результатами засідання ТСК вирішила звернутися до СБУ, ДБР та Національної поліції для перевірки можливих правопорушень. Також комісія планує попросити Державну аудиторську службу провести фінансово-господарську ревізію Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА та звернутися до Кабміну щодо завершення будівництва.

Кучеренко окремо наголосив, що викладена ним оцінка ситуації є суб’єктивною і не відображає узагальненої позиції всієї тимчасової слідчої комісії. Її робота триває.

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