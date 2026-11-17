700 тисяч сімей залишилися без світла у Дніпропетровській області внаслідок ранкового ворожого обстрілу 17 листопада.

За інформацією ДТЕК, російські терористи здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру регіону, завдавши значної шкоди енергетичним об’єктам і залишивши без електрики тисячі будинків.

Наразі без електропостачання залишилися обласний центр, а також Дніпровський, Павлоградський, Кам’янський та Самарівський райони.

"Енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання. Насамперед вони відновлюють роботу об’єктів критичної інфраструктури, від яких залежить життя регіону. Роботи тривають скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою", — зазначили в компанії.

Напередодні ввечері через удари по критичній інфраструктурі Дніпро практично повністю занурився в темряву. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло, і працюють під постійною загрозою повторних ударів.

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За даними "Укренерго", через атаки російських терористів, що сталися за останню добу, без електропостачання залишилися споживачі не лише у Дніпрі та Дніпропетровській області. Також з відсутністю електроенергії зіткнулися абоненти в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Через значні пошкодження обладнання в Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях доводиться застосовувати аварійні відключення.

До кінця доби в низці областей діють графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Нагадаємо, хто залишив енергетику України під ударами РФ.

Також повідомлялося, що відбувається з укриттями для енергетики Київської області.