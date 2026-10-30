Пастка в Олешках: окупанти оголосили "розмінування", підтягуючи техніку для дистанційного мінування

У ніч проти 27 жовтня Україна та РФ запровадили багатоденний режим тиші для евакуації жителів окупованих Олешок. За цей час гуманітарні місії мають отримати доступ до людей, а російська сторона — розмінувати дороги.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія під час евакуації людей з окупованих Олешок може вдатися до провокацій і маніпуляцій. Він нагадав, що згідно з домовленостями в межах гуманітарної операції російська сторона має розмінувати дороги.

Зеленський припускає, що Росія може спробувати вивезти евакуйованих жителів на свою територію, створюючи враження, ніби люди самі вирішили виїхати до РФ.

Видео дня

Я не виключаю, що росіяни прийдуть до тактики дистанційного мінування місцевості, щоб унеможливити евакуацію цивільного населення. Вже неодноразово фіксували факти підриву мешканців Олешок, коли вони самостійно намагалися вийти із заблокованого міста.

Це одна з найбільш серйозних проблем. При чому звинувачувати будуть українську сторону. Дистанційне мінування можуть здійснити за допомогою БПЛА. Крім того, за оперативною інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", на херсонський напрямок перекинуто установку дистанційного мінування "Земледелие".

Важливо

Місто без їжі та виходу: чому Олешки перетворилися на пастку для тисяч людей

Інженерна система дистанційного мінування "Земледелие" — це російська реактивна система залпового вогню, призначена для швидкого створення мінних полів на відстані.

Система працює за принципом класичного РСЗВ, але замість вибухових снарядів ракети несуть у собі суббоєприпаси, а саме: касети з мінами, які розсипаються у повітрі та мінують задану площу. Інженерна система дистанційного мінування "Земледелие" може встановлювати протипіхотні та протитанкові міни.

Головні небезпеки системи полягають у швидкісті мінування. Вона дозволяє за лічені хвилини буквально "засіяти" мінами величезну площу в глибокому тилу або безпосередньо на маршруті руху евакуаційних колон.

Ще однією небезпекою інженерної системи дистанційного мінування "Земледелие" є використання так званих "розумних мін". Зокрема, ПОМ-3, які оснащені електронними підривниками, які реагують на кроки людини і мають програмований час самоліквідації. Росіянам не потрібно фізично виходити на траси чи залучати саперів — система здатна здійснити залп із глибокого тилу. Оскільки міни ПОМ-3 оснащені сейсмічними датчиками, вони реагують на кроки людей чи рух евакуаційних автобусів.

Передислокація цієї установки дистанційного мінування, на моє переконання, не є випадковою.

Примітно, що російська окупаційна адміністрація оголосила, що транспорт для вивезення людей повністю готовий, проте евакуація безпосередньо в перші дні режиму тиші не розпочалася під приводом того, що "дорогу необхідно зачистити від мін та їхніх уламків". Російська сторона та колаборанти аргументують затримку виїзду автобусів тим, що шляхи навколо Олешок тривалий час масовано мінувалися протипіхотними мінами. Оскільки узгоджений режим тиші триває обмежений час, окупанти заявили про необхідність термінового інженерного розмінування основних маршрутів.

Звертаю увагу, що заяви очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Сальдо про "небезпечні мінні шляхи" та підготовку російського транспорту може бути використана окупантами як привід, щоб заблокувати виїзд людей на підконтрольну Україні територію та примусово спрямувати їх углиб РФ.

Заяви про тотальне замінування доріг покликані виправдати гуманітарну катастрофу в місті та виставити окупаційні війська "рятівниками", які нібито за три дні вирішують створену ними ж мінну загрозу.

Важливо

Основний етап евакуації з Олешок відбудеться 30 жовтня: куди повезуть людей

За словами президента України Зеленського, росія буде робити все, щоб розмінувати так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишалися там. "Тобто вони ж не підуть на те, щоб безумовно просто відпустити людей", — заявив він.

Водночас Зеленський сподівається, що частина жителів зможе виїхати на підконтрольну Україні територію, де їм нададуть необхідну допомогу та підтримку.

"Головне — розблокувати людей, які там перебувають, щоб вони жили. Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі й евакуюватися до нас, в Україну, яка їм усе безумовно надасть і підтримає", — наголосив він.

Я не виключаю і можливісті провокації росіян із застосуванням ударних безпілотників. Окупанти можуть використати цей можливий інцидент для звинувачень України. Тобто будуть робити наголос на тому, що це начебто українські БПЛА атакували колони з матеріальною допомогою або евакуаційні колони.

Інформування світової спільноти на випередження щодо характеру планів окупантів має унеможливити такі провокації. Як показує практика, у аналітичного відділу ГІ "Права Справа" є позитивний досвід більше десятка зірваних подібних операцій російської сторони. Саме розголос не дає можливість російським спецслужбам проводити подібні криваві провокації.

Нагадаю, у межах узгодженої між українською та російською сторонами операції планується забезпечити режим тиші, доставити до Олешок гуманітарний вантаж і гарантувати вільне пересування цивільних мешканців.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані матеріали в рубриці "Думки" несе автор.