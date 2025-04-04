Путин хочет подарок на 9 мая: где ждать удар РФ и возможен ли котел под Лиманом

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Коротко дам расклад по вероятному наступлению оккупантов в ближайшее время. Всем очевидно, что попытка будет. Причем не считаясь с ценой вопроса. Причина не в обстановке на фронте — она в марте для противника складывается печально. И не во внезапно найденных ими резервах — ничего внезапно у них не нашлось. Причины исключительно политические. Но для Путина они на первом месте.

Российский диктатор воспринимает общую картину кусками. Что вот этот конкретный эпизод войны в таких масштабах в 2026 году они не потянут. Значит, осенью серьезные переговоры, на которых ему нужен козырь. Бункерный верит, что за полгода его армия способна нанести серьезный урон ВСУ, оккупировать большие территории и позволить диктовать условия. Это нереально, но он будет требовать результата любой ценой. Но то до осени будет летняя кампания, а тут есть другой дедлайн. 9 мая. Деды воевали, парад победы и массовые гуляния. В привязке к сакральной дате объявление Путина великим полководцем и победителям всех на свете. На лето не перенесешь, тут нужно дать яркий и понятный результат за этот месяц.

С "когда" определились. С "как" — тоже понятно. Есть определенные резервы, которые они приберегли за последние месяцы в тылу. Во всяком случае, про три таких дивизии говорил кто-то из командиров Третьей штурмовой, и я склонен верить боевым, а не диванным экспертам. Найдут. Царю нужна победа? Институт изучения войны уже пишет, что на Лиманском направлении они скопили войска и довели преимущество в живой силе до десятикратного. В общую канву информация попадает логично. Хотя в цифру десять я не очень верю. Последний вопрос — "где"?

Самый логичный и перспективный для них вариант – именно Лиманское направление. ОСГВ "Хортица" уже говорят об активизации боевых действий именно там. Правда, есть нюансы. Оккупанты там неплохо "выгребли" именно от Третьей штурмовой, потеряли часть позиций и теперь пытаются их вернуть.

Оккупация или просто реальный успех в Донецкой области в качестве победы к 9 мая был бы идеален. Тем более, что не нужно штурмовать город масштабов Запорожья или Харькова. Вот только под Покровском результата — ноль. Увязли. Да и небольшой успех под Покровском стратегически ничего не дает. Оккупация Донбасса — это взятие агломерации "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск". Штурмы Константиновки так и не начались. Застряли на Торецке и Часов Яре. Да и брать все эти города по очереди с юга на север — при нынешних темпах потребуется около десяти лет.

Успешный прорыв на Лиманском направлении и перерезание логистики по трассе "Харьков – Славянск" — это очень сильный ход. Это еще не котел по факту, но котел по логистике. Единственное слабое место этого плана — он слишком очевиден. Так что незаметно и внезапно — не проскочит. Тем не менее мне кажется, что сейчас совпадает целый ряд факторов.

Парад 9 мая — нужно делать красиво, потому что в следующем году поводов будет меньше. Переговоры осенью — Кремлю нужны сильные карты. Оккупацию, даже частичную, Донецкой области — вполне можно представить в качестве "красивого результата СВО". Так что мне кажется, именно на Лиманском направлении в ближайшее время нас ждет самый жесткий и реальный замес 2025 года.

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