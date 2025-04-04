Путін хоче подарунок на 9 травня: де чекати на удар РФ і чи можливий котел під Лиманом

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Коротко дам розклад щодо ймовірного наступу окупантів найближчим часом. Усім очевидно, що спроба буде. Причому незважаючи на ціну питання. Причина не в обстановці на фронті — вона в березні для противника складається сумно. І не в раптово знайдених ними резервах — нічого раптово у них не знайшлося. Причини виключно політичні. Але для Путіна вони на першому місці.

Російський диктатор сприймає загальну картину шматками. Що ось цей конкретний епізод війни в таких масштабах у 2026 році вони не потягнуть. Значить, восени серйозні переговори, на яких йому потрібен козир. Бункерний вірить, що за пів року його армія здатна завдати серйозної шкоди ЗСУ, окупувати великі території і уможливити диктування умов. Це нереально, але він вимагатиме результату за будь-яку ціну. Але то до осені буде літня кампанія, а тут є інший дедлайн. 9 травня. Діди воювали, парад перемоги і масові гуляння. У прив'язці до сакральної дати оголошення Путіна великим полководцем і переможцем усіх на світі. На літо не перенесеш, тут потрібно дати яскравий і зрозумілий результат за цей місяць.

З "коли" визначилися. З "як" — теж зрозуміло. Є певні резерви, які вони приберегли за останні місяці в тилу. У всякому разі, про три такі дивізії говорив хтось із командирів Третьої штурмової, і я схильний вірити бойовим, а не диванним експертам. Знайдуть. Царю потрібна перемога? Інститут вивчення війни вже пише, що на Лиманському напрямку вони зібрали війська і довели перевагу в живій силі до десятикратної. У загальну канву інформація потрапляє логічно. Хоча в цифру десять я не дуже вірю. Останнє питання — "де"?

Найлогічніший і найперспективніший для них варіант — саме Лиманський напрямок. ОСУВ "Хортиця" вже говорять про активізацію бойових дій саме там. Щоправда є нюанси. Окупанти там непогано "вигребли" саме від Третьої штурмової, втратили частину позицій і тепер намагаються їх повернути.

Окупація або просто реальний успіх у Донецькій області як перемога до 9 травня був би ідеальним. Тим більше, що не потрібно штурмувати місто масштабів Запоріжжя або Харкова. Ось тільки під Покровськом результату — нуль. Загрузли. Та й невеликий успіх під Покровськом стратегічно нічого не дає. Окупація Донбасу — це взяття агломерації "Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ". Штурми Костянтинівки так і не почалися. Застрягли на Торецьку і Часовому Яру. Та й брати всі ці міста по черзі з півдня на північ — за нинішніх темпів знадобиться приблизно десять років.

Успішний прорив на Лиманському напрямку і перерізання логістики по трасі "Харків – Слов'янськ" — це дуже сильний хід. Це ще не котел за фактом, але котел за логістикою. Єдине слабке місце цього плану — він занадто очевидний. Тож непомітно і раптово — не проскочить. Проте мені здається, що зараз збігається ціла низка чинників.

Парад 9 травня — потрібно робити красиво, тому що наступного року приводів буде менше. Переговори восени — Кремлю потрібні сильні карти. Окупацію, навіть часткову, Донецької області — цілком можна уявити як "красивий результат СВО". Тож мені здається, саме на Лиманському напрямку найближчим часом на нас чекає найжорсткіший і найреальніший заміс 2025 року.

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