Тотально зависимая Россия: как страна-агрессор попала в экономическое подчинение Китаю

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Как РФ зависит от Китая

Электроника и компоненты двойного назначения. Китай обеспечивает 88-90% импортируемых РФ микросхем, которые используются в управлении ракетами, дронами и радиоэлектронными системами (например, компания SMIC). При этом, китайские чипы имеют ~ 40% дефектов, но все равно они являются ключевыми в российской оборонке, потому что нет альтернатив. Без Китая РФ просто не имеет электронной базы для изготовления сложного оружия.

Оптика, тепловизоры, матрицы. Китайские компании (например, Wuhan Global Sensor Technology, IRay, Hikvision, North China Research Institute of Electro-Optics) поставляют оптические компоненты, тепловизионные сенсоры, модуляторы для прицелов, БПЛА и разведывательных платформ РФ.

Дроны, комплектующие и FPV. Например, БПЛА типа Geran-2 (копия Shahed-136) используют китайские двигатели и электронные компоненты от Beijing MicroPilot UAV Systems и Metastar. Моторы, ESC-контроллеры, GPS-модули, камеры, батареи, шасси и т.д. — все из Китая.

Китайские компании экспортируют в РФ галлий, германий и антимон, которые важны для производства полупроводников, нитроцеллюлозы и применяются в ракетно-артиллерийском вооружении и дронах.

Китайские чипы: не очень качественные, но много Фото: ixbt.com

Индустриальное оборудование. Китайские компании (например, Dalian Machine Tool Group) поставляют в РФ станки с числовым программным управлением (Computer Numerical Control), SMT-линии, паяльные роботы, необходимые для серийного производства комплектов изделий, БПЛА, ракет. То есть зависимость российского машиностроения и оборудования для ОПК.

Логистика. Китай обеспечивает Кремлю посредничество и обход санкций — электронные компоненты в РФ поступают через третьи страны: Гонконг, ОАЭ, Казахстан и Марокко, с участием китайских транзитных компаний и фирм-прокладок/фиктивных компаний. Например, Icscan Electronic (Гонконг/КНР) был вовлечен в поставки чипов от Analog Devices в недоимперию.

Финансовые каналы. Юань стал частью резервов РФ (25-40%). Китайские банки (через Гонконг и теневые схемы) стали критическими для расчетов Кремля. Теперь РФ не способна вести широкие закупки в мире без китайской финансовой системы.

Нефть, энергетика. Китай — единственный рынок, который позволяет Кремлю реинвестировать валюту от него в свою оборонную промышленность (кстати, выгодный для Пекина круговорот). 50% продажи нефти в 2025 году из РФ идет в Китай.

Надо разрушать ключевые снабженческие, технологические, логистические и финансовые связи между Китаем и РФ.

Кто это может делать? США.

Как? Думаю, Трамп знает.

Зачем это США?

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