Китай дожимает Россию: почему вероятность перемирия стала выше на 50%

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Впервые вероятность 30-дневного перемирия стала больше 50%.

В течение последних трех дней Москва активно показывает Трампу, что готова пойти на результативные переговоры в обмен на не введение новых санкций.

Предпосылки

Все началось с визита Лаврова в Пекин, где, с большой долей вероятности, россиянам сказали, что Китай не хотел бы сейчас входить в большую торговую войну из-за России (КНР не очень хочет сейчас обострений в отношениях с Вашингтоном).

50% пошлина на Бразилию показала, что Трамп может и не шутить, а готов к более активным действиям.

Индия начала колебаться и может принять решение об отказе от российской нефти.

Российские СМИ начали писать о расконсервировании переговоров Дмитриев-Рубио, ведь, похоже Трамп принял решение о начале большого нефтяного ограничения России, что грозит уже в ближайшие месяцы падением нефтяных доходов на, как минимум, 25%.

Перспективы

В отличие от предыдущих раундов переговоров, у Путина практически нет опции сорвать переговоры руками украинцев. И заявления о том, что нужно отдать Херсон или Запорожье, будут выглядеть как срыв переговоров самими россиянами.

Путин сейчас мыслит категорией "коротких шагов", и его задача, как и во все предыдущие месяцы — потянуть время. Это важно, потому что решения, которые могут возникнуть в ходе переговоров, Россия будет рассматривать как временные.

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Главное требование Путина будет — снятие санкций и возвращение на европейские рынки. Именно поэтому активизировался Дмитриев и именно поэтому российские СМИ начали писать о пятистороннем соглашении Россия-Украина-Китай-США-ЕС.

Что касается Украины, то главными будут требования провести выборы, о русском языке и русской церкви. При этом РФ "на фронт" выставит требования об остановке поставок оружия и не размещать миротворцев, понимая, что миротворцы не имеют никакого значения, а оружие все равно будет поставляться. Им важно будет пойти на уступки в этих вопросах и требовать от Украины уступок в вопросах языка и церкви.

Выводы

Мы действительно впервые стоим накануне возможного результативного переговорного процесса, где, похоже, Китай начинает поджимать россиян.

В случае реального начала мирного процесса, с большой долей вероятности, мы сможем говорить о начале окончания эры Путина.

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