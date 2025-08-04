"Санкции будут": Трамп рассказал о поездке Уиткоффа в Россию, которая состоится в эти дни

Специальный представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф прилетит в Москву, чтобы встретиться с российской стороной, чтобы добиться прогресса в вопросах окончания российско-украинской войны. Визит состоится уже через несколько дней.

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Сами россияне хотели, чтобы эта встреча состоялась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в воскресенье, 3 августа

"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг в РФ. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Поэтому посмотрим, что будет", — отметил президент США.

При этом Трамп отметил, что Уиткофф сейчас сосредоточен на других вопросах, в частности проблемах Сектора Газы.

Кроме того, журналисты спросили у Трампа, что произойдет, если Россия не согласится на перемирие с Украиной до пятницы, 8 августа.

"Санкции будут, но, похоже, они достаточно хорошо их избегают. Они хитрые персонажи, и они достаточно хорошо умеют избегать санкций, так что увидим, что будет", — рассказал Трамп.

На вопрос, может ли что-то сделать Кремль на этом этапе, чтобы избежать санкций, Дональд Трамп ответил, что россияне могут заключить соглашение, согласно которому "людей больше не будут убивать".

Во время разговора журналисты вспомнили также об атомных подводных лодках, которые США развернули для противостояния российским угрозам. Трамп на это ответил, что лодки уже дислоцируются в регионе, "там, где им и нужно быть".

Других подробностей относительно вероятного визита Виткоффа в Москву президент США не раскрыл.

Приезд Виткоффа в Москву: что известно

О том, что Стив Уиткофф собирается на встречу с российской стороной в Москву, Дональд Трамп заявил 1 августа во время общения с журналистами. При этом американский лидер не исключал введения новых санкций против России.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер прокомментировал возможный визит Уиткоффа в Москву на днях. Он отметил, что надеется на достижение прорыва в переговорах, цитирует его слова агентство Интерфакс-Украина.

Напомним, 2 августа в интервью LIGA.net представитель Владимира Зеленского объяснил, что будет с Россией, если Дональд Трамп введет новые санкции.

Также Дональд Трамп 2 августа заявил, что США "полностью готовы" к ядерному противостоянию с Россией.