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В мае РОВ интенсифицируют штурмовые действия с помощью мотоциклов.

Сейчас в глубоком тылу временно оккупированных территорий проходит процесс накопления… Нет, не танков, ББМ, артиллерии и боеприпасов, а мотоциклов. По приблизительной оценке, только на временно оккупированной территории у РОВ сосредоточено в резерве более 5 тысяч мотоциклов.

Катализация применения мотоциклетных подразделений ожидается в мае, под аккомпанемент "победобесия".

В информационном пространстве РФ уже прорабатываются две концепции.

Первая стартовала с заявления Путина о том, что полностью "освобождена" Курская область, тем самым создавая в среде потребителей информационного фастфуда мнимое ощущение неких побед и успехов. Несмотря на то, что Курская область полностью так и не контролируется РОВ, в период "победобесия" именно этой теме будет удаляться основное внимание российских СМИ и пропагандистов.

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Вторая концепция – масштабная рекламная кампания, посвященная прославлению мотоциклетных рашей. В ближайшее время российские СМИ и отдельно взятые пропагандисты, информационные площадки будут пояснять, насколько эффективно проводить штурмы на мотоциклах, как это меняет ход войны и какие приносит РОВ успехи.

Параллельно, Россия кратно увеличивает закупки мотоциклов из Китая. Закупки осуществляются из расчета суточных потерь в ходе активной фазы наступления этого вида техники от 300 до 500 единиц.

Не танк, не ББМ, а именно мотоцикл станет главной "механизированной" единицей у РОВ в ходе их наступательной кампании 2025 года.

Не удивлюсь, если в мае общие потери РОВ с начала 2022 достигнут, благодаря такой тактике, 1 миллиона. Отметить восьмидесятилетие миллионом потерь? Ничего другого от диктатора-маньяка ожидать и не следовало.

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