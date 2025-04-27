Новая тактика: в 2025 ВС РФ планируют систематически использовать мотициклы для штурмов, — ISW

Командование ВС РФ готовится систематически использовать мотоциклы во время наступательных операций в Украине летом-осенью 2025 года.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, отмечается, что 26 апреля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых демонстрируется отработка тактики наступления и обороны на мотоциклах в группах по 2-3 человека на полигоне. Вероятно, на записи — элементы 299-го (десантного) полка ВДВ (98-й дивизии ВДВ РФ).

На видео видно, что военные РФ могут разрабатывать тактическую доктрину для систематического наступательного использования мотоциклов.

Кроме того, добавляют в ISW, они, вероятно, готовятся "выдавать увеличенное количество мотоциклов российскому персоналу в Украине", что может быть связано с угрозой для оккупантов из-за беспилотников ВСУ.

По мнению американских аналитиков, так РФ, вероятно, попытается "компенсировать опытность" украинских операторов БПЛА.

Как рассказал представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Павел Шамшин, украинская разведка отметила, что российские захватчики обучают своих солдат тактике ведения боя на мотоциклах, что свидетельствует о том, что войска РФ, вероятно, все чаще будут использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

Также Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским оккупантам повысить скорость и маневренность, что важно для избежания ударов украинских беспилотников. Однако, добавил он, громкий шум мотоцикла не дает водителю услышать приближение БПЛА украинских защитников.

В ISW отметили, что они наблюдают "рост тенденции российских подразделений, которые проводят механизированные и комбинированные моторизованные штурмы и перевозят пехоту с мотоциклами и гражданской техникой по всей линии фронта".

В Институте добавляют, что командование РФ "продолжает адаптировать свою тактику, чтобы компенсировать удары украинских беспилотников и, вероятно, смягчить ограничения российских военных в технике из-за больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года".

В частности, говорится в публикации ISW, недавно войска РФ продвинулись во время моторизованного штурма вблизи Багатира, который полностью состоял из мотоциклов и гражданской техники.

Напомним, нацгвардейцы разбили один из самых массированных штурмов ВС РФ на Покровском направлении, когда было уничтожено почти 100 мотоциклов.

18 апреля военный эксперт Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты изменили тактику и начали массово использовать мотоциклы для штурмов украинских позиций.