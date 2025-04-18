"Наметилась угроза": военный эксперт высказался о росте "мото-раш" штурмов ВС РФ

Российские оккупанты изменили тактику и начали массово использовать мотоциклы для штурмов украинских позиций. Эти средства передвижения позволяют быстро преодолевать расстояние и закрепляться пехоте фактически в любом месте, что затрудняет работу украинским операторам FPV-дронов.

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Об этом высказался военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что 17 апреля ВС РФ провели ряд массированных штурмов. Эпицентрами стали Ореховское и Покровское направления, а особенностью таких штурмов стало использование большого количества личного состава, в среднем 350-400 человек и не меньшего количества мотоциклов. Так, например, на Покровском направлении для штурма ВС РФ задействовали до сотни мотоциклов.

"Раньше штурмы представляли собой системные суицидальные вылазки небольших групп по 3-4 человека и изредка накаты с техникой и десантом запертым в надстройках МТ-ЛБ, ОБТ и других ББМ, а также гражданском автомобильном транспорте. Таких массовых штурмов на мотоциклах не просто не использовалось давно, они вообще не практиковались ранее", — отметил эксперт.

Александр Коваленко отмечает, что для россиян мотоцикл стал одним из основных средств передвижения на фронте. Ранее во время штурмов их использовали 10-20 единиц, но то, что РФ задействовала сотни штурмовиков на мотоциклах — стало "уникальным явлением" в этой войне, и не исключено, что оно может стать системным.

"Использование мотоцикла в качестве штурмового транспорта кажется чем-то сюрреалистичным, но когда командованию наплевать на жизнь своих воинов, то здесь и электросамокат может сойти за дефицитный БТР-82А. Кроме того, мотоциклы позволяют очень быстро преодолевать расстояния и, когда основной целью является закрепление в определенной точке на карте типа "куст", "воронка", "бугорок" и разбитая в хлам сельская остановка — вполне пригодится", — считает эксперт.

Он добавил, что такое большое количество вражеских мотоциклистов затрудняет работу украинским операторам FPV-дронов, а то, что Силы обороны выдержали такой штурм и отбили его — не значит, что в следующий раз россияне не используют уже 200-300 мотоциклов и с большей огневой поддержкой.

Эксперт считает, что использование РФ мотоциклов обнажило проблему незаменимости полей и дорог на их пути. Поэтому он не исключает, что в ближайшем будущем механизированные российские войска превратятся в "мотоциклетные", поскольку Китай производит такой техники в достаточном количестве и по сравнению с БТРом или танком — она гораздо дешевле.

"Угроза наметилась. Как она будет разрастаться — увидим", — резюмировал эксперт.

Напомним, что бойцы Национальной гвардии Украины на Покровском направлении 17 апреля разгромили массовый механизированный штурм оккупантов. В результате россияне потеряли 240 солдат убитыми и ранеными и более сотни единиц техники.