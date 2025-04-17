"Грязный штурм в Чистый четверг": бойцы НГУ под Покровском отбили массовое наступление ВС РФ (видео)

Бойцы Национальной гвардии Украины на Покровском направлении 17 апреля разгромили массовый механизированный штурм оккупантов. В результате россияне потеряли 240 солдат убитыми и ранеными и более сотни единиц техники.

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Видео опубликовала пресс-служба 14-й бригады НГУ "Червона калина" на Facebook.

"Сегодня, в Чистый четверг, российский оккупант в очередной раз пошел в грязный штурм", — сообщили в бригаде.

Отмечается, что россияне бросили на штурм украинских позиций две роты личного состава и более 100 единиц техники: бронированные машины, мотоциклы и артиллерию.

Украинские гвардейцы остановили механизированное наступление ВС РФ и нанесли врагу большие потери.

По информации бригады, предварительно подтверждена ликвидация более 240 оккупантов (в эту цифру входят безвозвратные и санитарные потери).

Также предварительно бойцы 14-й бригады НГУ уничтожили:

96 мотоциклов;

21 боевая бронированная машина;

2 артиллерийские системы;

2 автомобиля.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 16 апреля согласно данным DeepState Фото: скриншот

Ситуация на Покровском направлении: детали

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский 17 апреля рассказал, что в течение трех дней находился на передовой возле Покровска в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк". Он отметил, что в последнее время Силы обороны освободили около 16 квадратных километров территории возле населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко.

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 17 апреля рассказал, что ВС РФ захватили населенный пункт Сухая Балка на Покровском направлении. В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 16:00 в этот день отчитывались, что враг с начала суток 48 раз предпринимал попытки потеснить позиции украинских бойцов возле Покровска, в частности в районе Сухой Балки, однако не подтверждали оккупацию села.