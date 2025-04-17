ВСУ освободили около 16 кв. км вблизи Покровска, — Сырский о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в течение трех дней находился в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк". На передовой он пообщался с военными и проинспектировал их работу.

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О результатах поездки он сообщил 17 апреля в своих соцсетях.

"Посетил все бригады, которые входят в состав этой мощнейшей группировки Сил обороны. Именно они сегодня держат основной удар весеннего наступления российской армии и уничтожают ее самые боеспособные подразделения", — написал генерал.

По словам Сырского, на Покровском направлении ВСУ ежедневно отражают до 30 вражеских штурмов, нанося оккупантам серьезные потери.

Сырский работал на Донбассе

Во время пребывания в зоне боевых действий Главнокомандующий заслушал доклад командующего ОТУ генерала Александра Тарнавского, а также провел встречи с командирами бригад непосредственно на их командных пунктах.

"На месте мы решили ряд насущных вопросов — от обеспечения боеприпасами до логистики. Но самая высокая ценность — это люди, наш несокрушимый ресурс", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий общался с командирами

Отдельное внимание он обратил на качество подготовки боевых подразделений и штурмовых групп, подчеркнув, что это зона ответственности командиров всех уровней. Генерал также отдал указания для оперативного устранения проблем и удовлетворения актуальных потребностей фронта.

"Враг не отказался от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако ему так и не удалось реализовать замысел", — рассказал Главнокомандующий.

Сырский отметил, что украинские войска продолжают оборону и осуществляют локальные контратаки. За последнее время им удалось освободить примерно 16 квадратных километров территории вблизи населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и профессионализм.

Напомним, что Украинские Силы обороны продолжают эффективно поражать артиллерийские подразделения противника по всей линии соприкосновения. Только с начала 2024 года враг потерял более 17 тысяч единиц артиллерийских систем различного типа. Об этом 17 апреля сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

Также, в среду вечером, 16 апреля, украинские войска отбили на Юге страны массированную атаку противника, уничтожив более сотни оккупантов. В ВСУ заметили, что россияне изменили свою тактику и начали действовать большими группами.