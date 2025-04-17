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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ освободили около 16 кв. км вблизи Покровска, — Сырский о ситуации на фронте

ВСУ, Сырский, Донбасс
Фото: Facebook | Сырский посетил Донбасс

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в течение трех дней находился в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк". На передовой он пообщался с военными и проинспектировал их работу.

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О результатах поездки он сообщил 17 апреля в своих соцсетях.

"Посетил все бригады, которые входят в состав этой мощнейшей группировки Сил обороны. Именно они сегодня держат основной удар весеннего наступления российской армии и уничтожают ее самые боеспособные подразделения", — написал генерал.

По словам Сырского, на Покровском направлении ВСУ ежедневно отражают до 30 вражеских штурмов, нанося оккупантам серьезные потери.

Сырский работал на Донбассе Fullscreen
Сырский работал на Донбассе

Во время пребывания в зоне боевых действий Главнокомандующий заслушал доклад командующего ОТУ генерала Александра Тарнавского, а также провел встречи с командирами бригад непосредственно на их командных пунктах.

"На месте мы решили ряд насущных вопросов — от обеспечения боеприпасами до логистики. Но самая высокая ценность — это люди, наш несокрушимый ресурс", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий общался с командирами Fullscreen
Главнокомандующий общался с командирами

Отдельное внимание он обратил на качество подготовки боевых подразделений и штурмовых групп, подчеркнув, что это зона ответственности командиров всех уровней. Генерал также отдал указания для оперативного устранения проблем и удовлетворения актуальных потребностей фронта.

"Враг не отказался от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако ему так и не удалось реализовать замысел", — рассказал Главнокомандующий.

Сырский отметил, что украинские войска продолжают оборону и осуществляют локальные контратаки. За последнее время им удалось освободить примерно 16 квадратных километров территории вблизи населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и профессионализм.

Напомним, что Украинские Силы обороны продолжают эффективно поражать артиллерийские подразделения противника по всей линии соприкосновения. Только с начала 2024 года враг потерял более 17 тысяч единиц артиллерийских систем различного типа. Об этом 17 апреля сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

Также, в среду вечером, 16 апреля, украинские войска отбили на Юге страны массированную атаку противника, уничтожив более сотни оккупантов. В ВСУ заметили, что россияне изменили свою тактику и начали действовать большими группами.