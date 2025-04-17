ЗСУ звільнили близько 16 кв. км поблизу Покровська, – Сирський про ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський протягом трьох днів перебував у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Донецьк". На передовій він поспілкувався з військовими та проінспектував їх роботу.

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Про результати поїздки він повідомив 17 квітня у своїх соцмережах.

"Відвідав всі бригади, які входять до складу цього найпотужнішого угруповання Сил оборони. Саме вони сьогодні тримають основний удар весняного наступу російської армії та нищать її найбоєздатніші підрозділи", — написав генерал.

За словами Сирського, на Покровському напрямку ЗСУ щодня відбивають до 30 ворожих штурмів, завдаючи окупантам серйозних втрат.

Сирський працював на Донбасі

Під час перебування в зоні бойових дій Головнокомандувач заслухав доповідь командувача ОТУ генерала Олександра Тарнавського, а також провів зустрічі з командирами бригад безпосередньо на їхніх командних пунктах.

"На місці ми вирішили низку нагальних питань — від забезпечення боєприпасами до логістики. Але найвища цінність — це люди, наш незламний ресурс", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач спілкувався з командирами

Окрему увагу він звернув на якість підготовки бойових підрозділів і штурмових груп, підкресливши, що це зона відповідальності командирів усіх рівнів. Генерал також віддав вказівки для оперативного усунення проблем і задоволення актуальних потреб фронту.

"Ворог не відмовився від планів вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини, однак йому так і не вдалося реалізувати задум", — розказав Головнокомандувач.

Сирський зазначив, що українські війська продовжують оборону та здійснюють локальні контратаки. За останній час їм вдалося звільнити приблизно 16 квадратних кілометрів території поблизу населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченко.

Головнокомандувач подякував українським воїнам за мужність, стійкість і професіоналізм.

Нагадаємо, що Українські Сили оборони продовжують ефективно уражати артилерійські підрозділи противника по всій лінії зіткнення. Лише з початку 2024 року ворог втратив понад 17 тисяч одиниць артилерійських систем різного типу. Про це 17 квітня повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Також, у середу увечері, 16 квітня, українські війська відбили на Півдні країни масовану атаку противника, знищивши понад сотню окупантів. У ЗСУ помітили, що росіяни змінили свою тактику і почали діяти великими групами.