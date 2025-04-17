ЗС РФ змінили тактику на Півдні України: пішли на штурм цілими підрозділами (відео)

У середу увечері, 16 квітня, українські війська відбили на Півдні країни масовану атаку противника, знищивши понад сотню окупантів. У ЗСУ помітили, що росіяни змінили свою тактику і почали діяти великими групами.

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Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram-каналі.

ЗСУ втримали позиції

Як розповіли військові, до складу штурмової групи РФ входили 320 солдатів, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Штурм розпочався близько 18 години вечора.

"Противник змінив тактику і розпочав штурмові дії у складі підрозділів. Місцевість: ділянка лінії фронту біля населених пунктів П’ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки. Противник задіяв штурмові групи від кількох полків 58 Загальновійськової армії Південного військового округу", — розповіли в Силах оборони Півдня у коментарі до опублікованого відео з відбиттям штурму.

Завдяки тому, що аеророзвідка завчасно виявила переміщення загарбників, по них було завдано ударів безпілотними літальними апаратами та артилерією.

Як описали бій Сили оборони, перше ураження російської бойової техніки відбулося за 8 км до лінії бойового зіткнення. Українці відразу знищили три ворожі БМП. Бій тривав понад дві з половиною години. За цей час Сили оборони завдавали вогневого ураження по штурмовиках. В результаті знищили 29 одиниць бойової техніки росіян та 140 осіб. Окрім того, Сили оборони пошкодили три ворожих танки.

"Результат: противник успіху не мав, жодної позиції Сили оборони України не втратили", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку російські війська істотно активізували свої штурмові дії. За словами бійця 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, кількість напрямків, з яких ворог веде наступ, досягла рекордного показника — 18. Окупанти прагнуть витіснити українські сили за річку Оскіл і розпочали штурм населеного пункту Борова.

Також, Українські дрони-бомбардувальники завдали удару по ворожому обладнанню, знищивши дві станції радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2", які належали армії РФ.