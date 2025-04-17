З початку року ЗС РФ втратили майже 5000 артсистем, — Сирський (відео)
Українські Сили оборони продовжують прицільне знищення артилерії противника вздовж усієї лінії фронту. Загалом з 2024 року окупанти втратили понад 17 тисяч різних артилерійських систем.
Про це в четвер, 17 квітня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
"Продовжуємо цілеспрямовано знешкоджувати артилерію окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року уражено близько п'яти тисяч артилерійських систем ворога (4 910)" — написав головком у соцмережах.
За словами генерала, із січня 2024 року цей показник сягнув майже 18 тисяч знищених артилерійських систем.
"Завдяки професійній роботі Сил оборони України, з січня 2024 року, за рік і неповних чотири місяці, російська армія втратила майже 18 тисяч артсистем (17 960)" — зазначив Сирський.
Загальні бойові втрати ЗС РФ
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 149-ту добу повномасштабної війни досягли 937 440 вбитими і пораненими. Крім того, на 17 квітня Росія втратила
- танків — 10 654 (+16);
- бойових броньованих машин — 22 217 (+54);
- артилерійських систем — 26 442 (+65);
- РСЗО — 1 366 (+2);
- засобів ППО — 1 135 (+3);
- літаків — 370;
- вертольотів — 335;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 925 (+88);
- крилатих ракет — 3 145;
- кораблів/катерів — 28;
- підводних човнів — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 44 642 (+170);
- спеціальної техніки — 3 804 (+3).
Нагадаємо, командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін 16 квітня розповів, що армія РФ на Харківському напрямку суттєво збільшила кількість штурмів. За його словами, селище Борова залишається пріоритетним напрямком для атак противника.