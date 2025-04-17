З початку року ЗС РФ втратили майже 5000 артсистем, — Сирський (відео)

Українські Сили оборони продовжують прицільне знищення артилерії противника вздовж усієї лінії фронту. Загалом з 2024 року окупанти втратили понад 17 тисяч різних артилерійських систем.

Related video

Про це в четвер, 17 квітня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

"Продовжуємо цілеспрямовано знешкоджувати артилерію окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року уражено близько п'яти тисяч артилерійських систем ворога (4 910)" — написав головком у соцмережах.

За словами генерала, із січня 2024 року цей показник сягнув майже 18 тисяч знищених артилерійських систем.

"Завдяки професійній роботі Сил оборони України, з січня 2024 року, за рік і неповних чотири місяці, російська армія втратила майже 18 тисяч артсистем (17 960)" — зазначив Сирський.

Загальні бойові втрати ЗС РФ

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 149-ту добу повномасштабної війни досягли 937 440 вбитими і пораненими. Крім того, на 17 квітня Росія втратила

танків — 10 654 (+16);

бойових броньованих машин — 22 217 (+54);

артилерійських систем — 26 442 (+65);

РСЗО — 1 366 (+2);

засобів ППО — 1 135 (+3);

літаків — 370;

вертольотів — 335;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 925 (+88);

крилатих ракет — 3 145;

кораблів/катерів — 28;

підводних човнів — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 44 642 (+170);

спеціальної техніки — 3 804 (+3).

Загальні втрати армії РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін 16 квітня розповів, що армія РФ на Харківському напрямку суттєво збільшила кількість штурмів. За його словами, селище Борова залишається пріоритетним напрямком для атак противника.