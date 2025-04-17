С начала года ВС РФ потеряли почти 5000 артсистем, — Сырский (видео)
Украинские Силы обороны продолжают прицельное уничтожение артиллерии противника вдоль всей линии фронта. Всего с 2024 года оккупанты потеряли более 17 тысяч различных артиллерийских систем.
Об этом в четверг, 17 апреля, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.
"Продолжаем целенаправленно обезвреживать артиллерию оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года поражено около пяти тысяч артиллерийских систем врага (4 910)" — написал главком в соцсетях.
По словам генерала, с января 2024 года этот показатель достиг почти 18 тысяч уничтоженных артиллерийских систем.
"Благодаря профессиональной работе Сил обороны Украины, с января 2024 года, за год и неполных четыре месяца, российская армия потеряла почти 18 тысяч артсистем (17 960)", — отметил Сырский.
Общие боевые потери ВС РФ
Общие потери личного состава армии РФ на 1 149-е сутки полномасштабной войны достигли 937 440 убитыми и ранеными. Кроме того, на 17 апреля Россия потеряла
- танков — 10 654 (+16);
- боевых бронированных машин — 22 217 (+54);
- артиллерийских систем — 26 442 (+65);
- РСЗО — 1 366 (+2);
- средств ПВО — 1 135 (+3);
- самолетов — 370;
- вертолетов — 335;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 925 (+88);
- крылатых ракет — 3 145;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 44 642 (+170);
- специальной техники — 3 804 (+3).
Напомним, командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин 16 апреля рассказал, что армия РФ на Харьковском направлении существенно увеличила количество штурмов. По его словам, поселок Боровая остается приоритетным направлением для атак противника.