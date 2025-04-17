"Брудний штурм у Чистий четвер": бійці НГУ під Покровськом відбили масовий наступ ЗС РФ (відео)

Бійці Національної гвардії України на Покровському напрямку 17 квітня розгромили масовий механізований штурм окупантів. В результаті росіяни втратили 240 солдатів вбитими та пораненими та понад сотню одиниць техніки.

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Відео опублікувала пресслужба 14-ї бригади НГУ "Червона калина" на Facebook.

"Сьогодні, у Чистий четвер, російський окупант вкотре пішов у брудний штурм", — повідомили у бригаді.

Зазначається, що росіяни кинули на штурм українських позицій дві роти особового складу та понад 100 одиниць техніки: броньовані машини, мотоцикли та артилерію.

Українські гвардійці зупинили механізований наступ ЗС РФ і завдали ворогу великих втрат.

За інформацією бригади, попередньо підтверджено ліквідацію понад 240 окупантів (до цієї цифри входять безповоротні та санітарні втрати).

Також попередньо бійці 14-ї бригади НГУ знищили:

96 мотоциклів;

21 бойову броньовану машину;

2 артилерійські системи;

2 автомобілі.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 16 квітня згідно з даними DeepState Фото: скриншот

Ситуація на Покровському напрямку: деталі

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 17 квітня розповів, що протягом трьох днів перебував на передовій біля Покровська в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Донецьк". Він зазначив, що останнім часом Сили оборони звільнили приблизно 16 квадратних кілометрів території біля населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченко.

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 17 квітня розповів, що ЗС РФ захопили населений пункт Суха Балка на Покровському напрямку. У Генеральному штабі ЗСУ станом на 16:00 у цей день звітували, що ворог від початку доби 48 разів робив спроби потіснити позиції українських бійців біля Покровська, зокрема в районі Сухої Балки, однак не підтверджували окупацію села.