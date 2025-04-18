"Намітилася загроза": військовий експерт висловився про зростання "мото-раш" штурмів ЗС РФ

Російські окупанти змінили тактику і почали масово використовувати мотоцикли для штурмів українських позицій. Ці засоби пересування дозволяють швидко долати відстань та закріплюватися піхоті фактично в будь-якому місці, що ускладнює роботу українським операторам FPV-дронів.

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Про це висловився військовий експерт Олександр Коваленко.

Він зауважив, що 17 квітня ЗС РФ провели низку масованих штурмів. Епіцентрами стали Оріхівський та Покровський напрямки, а особливістю таких штурмів стало використання великої кількості особового складу, в середньому 350-400 чоловік і не меншої кількісті мотоциклів. Так, наприклад, на Покровському напрямку для штурму ЗС РФ задіяли до сотні мотоциклів.

"Раніше штурми являли собою системні суїцидальні вилазки невеликих груп по 3-4 особи і зрідка накати з технікою та десантом замкненим у надбудовах МТ-ЛБ, ОБТ та інших ББМ, а також цивільному автомобільному транспорті. Таких масових штурмів на мотоциклах не просто не використовувалося давно, вони взагалі не практикувалися раніше", — зазначив експерт.

Олександр Коваленко зауважує, що для росіян мотоцикл став одним із основних засобів пересування на фронті. Раніше під час штурмів їх використовували 10-20 одиниць, але те, що РФ задіяла сотні штурмовиків на мотоциклах — стало "унікальним явищем" у цій війні, і не виключено, що воно може стати системним.

"Використання мотоцикла як штурмового транспорту здається чимось сюрреалістичним, але коли командуванню начхати на життя своїх вояків, то тут і електросамокат може зійти за дефіцитний БТР-82А. Крім того, мотоцикли дозволяють дуже швидко долати відстані і, коли основною метою є закріплення в певній точці на карті типу "кущ", "воронка", "горбок" і розбита в мотлох сільська зупинка — цілком пригодиться", — вважає експерт.

Він додав, що така велика кількість ворожих мотоциклістів ускладнює роботу українським операторам FPV-дронів, а те, що Сили оборони витримали такий штурм і відбили його — не значить, що наступного разу росіяни не використають уже 200-300 мотоциклів і з більшою вогневою підтримкою.

Експерт вважає, що використання РФ мотоциклів оголило проблему незамінованості полів та доріг на їхньому шляху. Тож він не виключає, що у найближчому майбутньому механізовані російські війська перетворяться на "мотоциклетні", оскільки Китай виробляє такої техніки у достатній кількості і в порівнянні з БТРом чи танком — вона набагато дешевша.

"Загроза намітилася. Як вона розростатиметься – побачимо", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що бійці Національної гвардії України на Покровському напрямку 17 квітня розгромили масовий механізований штурм окупантів. В результаті росіяни втратили 240 солдатів вбитими та пораненими та понад сотню одиниць техніки.