Дорога в один конец: войска РФ задействовали автобус для штурма позиций ВСУ (видео)

В ходе боевых действий в Курской области российские войска решили задействовать гражданский автобус КАвЗ-39765 для доставки личного состава на передовую. Попытка противника провалилась — транспорт был уничтожен украинскими бойцами с помощью БПЛА.

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Видео момента поражения опубликовал украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко.

В боевом эпизоде отличились операторы беспилотных систем группы Bombus Group, которые помимо автобуса сожгли и другой транспорт россиян - 6 автомобилей УАЗ,4 легковых авто, 2 мотоцикла и микроавтобус.

Как отметили обозреватели “Милитарного”, точно неизвестно участвовал ли конкретный автобус в штурмовых действиях, однако использование оккупантами подобных транспортных средств на фронте ранее уже фиксировалось.

КАвЗ на войне

Автобусы модели КАвЗ-39765 активно применяются российскими войсками в условиях войны против Украины. Российские СМИ ранее освещали случаи передачи таких машин для нужд армии. В частности, в октябре 2024 года аграрии Иркутской области отправили автобус КАвЗ для российских солдат. Тогда сообщалось, что транспорт был специально модернизирован для военного применения.

Аналитики добавили, что из-за прекращения производства капотных автобусов в 2008 году Россия восстанавливает старую технику, включая модели КАвЗ-39765. Подобный автотранспорт часто используется для перевозки личного состава, а иногда — после минимальной доработки — и для участия в штурмовых операциях.

Российская армия также применяет на фронте другие гражданские транспортные средства, например, УАЗ «Буханка», оснащённый полевой броней. Отдельные автомобили модифицируются установкой так называемых антидроновых «мангалов».

Очевидно, использование гражданского транспорта для боевых действий свидетельствует о нехватке бронетехники в российской армии и приводит к значительным потерям техники на поле боя.

Напомним, по информации аналитиков ISW, военное командование РФ готовится систематически использовать мотоциклы во время наступательных операций в Украине летом-осенью 2025 года. В российском Минобороны уже опубликовали кадры, на которых демонстрируется отработка на полигоне тактики наступления и обороны на мотоциклах в группах по 2-3 человека.