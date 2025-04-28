Дорога в один кінець: війська РФ залучили автобус для штурму позицій ЗСУ (відео)

Під час бойових дій у Курській області російські війська вирішили залучити цивільний автобус КАвЗ-39765 для доставки особового складу на передову. Спроба противника провалилася — транспорт знищили українські бійці за допомогою БПЛА.

Related video

Відео моменту поразки опублікував український волонтер і блогер Сергій Стерненко.

У бойовому епізоді відзначилися оператори безпілотних систем групи Bombus Group, які, окрім автобуса, спалили й інший транспорт росіян — 6 автомобілів УАЗ, 4 легкових авто, 2 мотоцикли та мікроавтобус.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", достеменно невідомо, чи брав участь конкретний автобус у штурмових діях, проте використання окупантами таких транспортних засобів на фронті раніше вже фіксувалося.

КАвЗ на війні

Автобуси моделі КАвЗ-39765 активно застосовуються російськими військами в умовах війни проти України. Російські ЗМІ раніше висвітлювали випадки передачі таких машин для потреб армії. Зокрема, у жовтні 2024 року аграрії Іркутської області відправили автобус КАвЗ для російських солдатів. Тоді повідомлялося, що транспорт був спеціально модернізований для військового застосування.

Аналітики додали, що через припинення виробництва капотних автобусів у 2008 році Росія відновлює стару техніку, включно з моделями КАвЗ-39765. Подібний автотранспорт часто використовується для перевезення особового складу, а іноді — після мінімального доопрацювання — і для участі в штурмових операціях.

Російська армія також застосовує на фронті інші цивільні транспортні засоби, наприклад, УАЗ "Буханка", оснащений польовою бронею. Окремі автомобілі модифікуються установкою так званих антидронових "мангалів".

Очевидно, використання цивільного транспорту для бойових дій свідчить про нестачу бронетехніки в російській армії й призводить до значних втрат техніки на полі бою.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, військове командування РФ готується систематично використовувати мотоцикли під час наступальних операцій в Україні влітку-восени 2025 року. У російському Міноборони вже опублікували кадри, на яких демонструють відпрацювання на полігоні тактики наступу й оборони на мотоциклах у групах по 2-3 людини.