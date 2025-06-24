Война с Ираном еще не окончена: "живой Нострадамус" сделал предсказание о Третьей мировой

Известный провидец Атос Саломе из Бразилии предостерег, что прекращение огня на Ближнем Востоке не является концом военных действий. И сообщил, что в конфликт кроме Израиля и США будет также втянута Великобритания.

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38-летнего Атоса Саломе из Бразилии часто называют "живым Нострадамусом", потому что он точно предсказал десятки событий, таких как глобальный сбой в работе Microsoft, пандемия коронавируса и смерть королевы Елизаветы.Теперь Саломе выступил с мрачным предупреждением о текущей геополитической ситуации после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, пишет Daily Mail.

"Это всего лишь театральная интермедия в сценарии, написанном для манипулирования заголовками, задержки расследований и проверки того, насколько дезинформация может продаваться как героизм. Истинный мир не наступает внезапно и не достигается одиночной речью в прайм-тайм. Он требует настоящей приверженности, зрелой дипломатии и, прежде всего, уважения к жизни", — сообщил Саломе после заверений президента США Дональда Трампа, что между Израилем и Ираном якобы заключено перемирие.

По его мнению Великобритания тоже будет втянута в конфликт, причем не по собственному желанию, а силой "молчаливых союзов" и скрытого давления, которое ускользает от общественного внимания.

"По сути, мы не говорим о прекращении огня, мы говорим о политическом выживании, о возможном замораживании. Трамп, поклявшийся восстановить величие Америки, теперь играет с частями собственного эго. Каждый его шаг рассчитан: не для того, чтобы избежать войны, а для того, чтобы избежать своего падения", — заявил Саломе.

Живой Нострадамус считает, что Великобритания уже принимает активное участие за кулисами и предупредил о трех возможных сценариях эскалации.

Атака на остров Диего-Гарсия

Согласно первому, Иран нацелится на британскую базу на острове Диего-Гарсия, которая функционирует в тесном сотрудничестве с США.

Военная база на острове Диего-Гарсия Фото: Asian Military Review

"Даже без публичного заявления Диего-Гарсия используется для операций по дипломатической эвакуации, транспортировки стратегического оружия и электронного наблюдения. База может стать косвенной целью для крылатых ракет или атак иранских беспилотников и их доверенных лиц в Йемене или Пакистане.

По словам Атоса, если это произойдет, Соединенное Королевство будет вынуждено отреагировать, но не по собственной воле, а потому, что будет нарушена его территориальная целостность.

Ормузский пролив: невидимая операция Королевского флота

После того, как США бомбили три основных ядерных объекта Ирана, Тегеран заявил, что сохранит за собой все возможности для своей защиты.

Это породило предположения о том, что руководство Ирана может оказать давление на своих врагов, заблокировав или фактически закрыв Ормузский пролив для судоходства.

Иранские патрули в Ормузском проливе Фото: iranwire.com

Через водный путь в устье Персидского залива проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, поэтому, если Иран заблокирует доступ к огромным танкерам, доставляющим нефть и газ в Китай, Европу и другие крупные рынки, это может привести к росту мировых цен на нефть и вызвать масштабные экономические потрясения.

Саломе утверждает, что британский Королевский флот получил секретный приказ переместить корабли между Оманом и Бахрейном в рамках плана сдерживания под названием "Операция "Щит Ормуза".

"Будьте осторожны: хотя прессе это и преподносится как "гуманитарная акция", эта миссия будет включать прямые столкновения с беспилотниками, торпедами и подводными диверсиями. Война будет технической, но реальной", — уверен провидец.

Кибервойна НАТО с Ираном

По словам Саломе, третья и самая коварная линия вмешательства придет из цифровой сферы. За кулисами НАТО ведутся конфиденциальные переговоры о возможном применении статьи 5 — положения о коллективной обороне — в случае скоординированных кибератак Тегерана на американские объекты в Европе, например, на авиабазу Рамштайн в Германии, что спровоцирует Третью мировую войну.

"Если Иран предпримет цифровое наступление против военных целей в Европе, Соединенное Королевство будет юридически обязано принять участие в обороне НАТО. Сюда войдут скоординированные блокады, электронные санкции, кибершпионаж и даже атаки на иранские серверы", — предвидит Саломе.

Саломе также предупредил, что "есть войны, которые не транслируются по телевидению, но они происходят каждый день".

И наибольший риск представляет собой разрушение иранского ядерного реактора, что будет иметь глобальные экологические и политические последствия.

С объекта Фордо уже вывезли обогащенный уран Фото: MAXAR

"Мир находится всего в нескольких секундах от тихого ядерного кризиса", — предупредил он, заявив, что только три главы государств осознают истинные масштабы этой угрозы.

Напомним, тем временем в Иране заявили о победе над Израилем. Но предупредили, что Вооруженные силы Исламской Республики Иран остаются полностью боеготовыми и боеспособными, не доверяя обещаниям или риторике "враждебных" держав.

Ранее Фокус писал, что из ядерного объекта Фордо в Иране вывезли 400 кг обогащенного урана на 16 грузовиках. И никто не знает, куда делся этот уран и куда направлялись грузовики.