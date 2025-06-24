Війна з Іраном ще не скінчилася: "живий Нострадамус" зробив передбачення про Третю світову

Відомий провидець Атос Саломе з Бразилії застеріг, що припинення вогню на Близькому Сході не є кінцем військових дій. І повідомив, що в конфлікт окрім Ізраїлю та США буде також втягнута Велика Британія.

Related video

38-річного Атоса Саломе з Бразилії часто називають "живим Нострадамусом", тому що він точно передбачив десятки подій, як-от глобальний збій у роботі Microsoft, пандемія коронавірусу і смерть королеви Єлизавети. Тепер Саломе виступив із похмурим попередженням про поточну геополітичну ситуацію після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану, пише Daily Mail.

"Це всього лише театральна інтермедія в сценарії, написаному для маніпулювання заголовками, затримки розслідувань і перевірки того, наскільки дезінформація може продаватися як героїзм. Істинний мир не настає раптово і не досягається одиночною промовою в прайм-тайм. Він вимагає справжньої прихильності, зрілої дипломатії і, перш за все, поваги до життя", — повідомив Саломе після запевнень президента США Дональда Трампа, що між Ізраїлем та Іраном нібито укладено перемир'я.

На його думку, Велика Британія теж буде втягнута в конфлікт, причому не за власним бажанням, а силою "мовчазних союзів" і прихованого тиску, що вислизає від суспільної уваги.

"По суті, ми не говоримо про припинення вогню, ми говоримо про політичне виживання, про можливе заморожування. Трамп, який присягнувся відновити велич Америки, тепер грає з частинами власного его. Кожен його крок розрахований: не для того, щоб уникнути війни, а для того, щоб уникнути свого падіння", — заявив Саломе.

Живий Нострадамус вважає, що Велика Британія вже бере активну участь за лаштунками і попередив про три можливі сценарії ескалації.

Атака на острів Дієго-Гарсія

Згідно з першим, Іран націлиться на британську базу на острові Дієго-Гарсія, яка функціонує в тісній співпраці зі США.

Військова база на острові Дієго-Гарсія Фото: Asian Military Review

"Навіть без публічної заяви Дієго-Гарсія використовується для операцій з дипломатичної евакуації, транспортування стратегічної зброї та електронного спостереження. База може стати непрямою ціллю для крилатих ракет або атак іранських безпілотників та їхніх довірених осіб у Ємені чи Пакистані.

За словами Атоса, якщо це станеться, Сполучене Королівство буде змушене відреагувати, але не з власної волі, а тому, що буде порушено його територіальну цілісність.

Ормузька протока: невидима операція Королівського флоту

Після того, як США бомбили три основні ядерні об'єкти Ірану, Тегеран заявив, що збереже за собою всі можливості для свого захисту.

Це породило припущення про те, що керівництво Ірану може чинити тиск на своїх ворогів, заблокувавши або фактично закривши Ормузьку протоку для судноплавства.

Іранські патрулі в Ормузькій протоці Фото: iranwire.com

Через водний шлях у гирлі Перської затоки проходить близько чверті світової морської торгівлі нафтою, тому, якщо Іран заблокує доступ до величезних танкерів, які доставляють нафту та газ до Китаю, Європи та інших великих ринків, це може призвести до зростання світових цін на нафту і викликати масштабні економічні потрясіння.

Саломе стверджує, що британський Королівський флот отримав секретний наказ перемістити кораблі між Оманом і Бахрейном у межах плану стримування під назвою "Операція "Щит Ормуза".

"Будьте обережні: хоча пресі це і підноситься як "гуманітарна акція", ця місія включатиме прямі зіткнення з безпілотниками, торпедами і підводними диверсіями. Війна буде технічною, але реальною", — упевнений провидець.

Кібервійна НАТО з Іраном

За словами Саломе, третя і найпідступніша лінія втручання прийде з цифрової сфери. За лаштунками НАТО ведуться конфіденційні переговори про можливе застосування статті 5 — положення про колективну оборону — у разі скоординованих кібератак Тегерана на американські об'єкти в Європі, наприклад, на авіабазу Рамштайн у Німеччині, що спровокує Третю світову війну.

"Якщо Іран зробить цифровий наступ проти військових цілей у Європі, Сполучене Королівство буде юридично зобов'язане взяти участь в обороні НАТО. Сюди увійдуть скоординовані блокади, електронні санкції, кібершпіонаж і навіть атаки на іранські сервери", — передбачає Саломе.

Саломе також попередив, що "є війни, які не транслюються по телебаченню, але вони відбуваються щодня".

І найбільший ризик становить руйнування іранського ядерного реактора, що матиме глобальні екологічні та політичні наслідки.

З об'єкта Фордо вже вивезли збагачений уран Фото: MAXAR

"Світ перебуває всього за кілька секунд від тихої ядерної кризи", — попередив він, заявивши, що тільки три глави держав усвідомлюють справжні масштаби цієї загрози.

Нагадаємо, тим часом в Ірані заявили про перемогу над Ізраїлем. Але попередили, що Збройні сили Ісламської Республіки Іран залишаються повністю боєготовими та боєздатними, не довіряючи обіцянкам чи риториці "ворожих" держав.

Раніше Фокус писав, що з ядерного об'єкта Фордо в Ірані вивезли 400 кг збагаченого урану на 16 вантажівках. І ніхто не знає, куди подівся цей уран і куди прямували вантажівки.