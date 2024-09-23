"Бряцание ядерным оружием" потеряло эффект: Кремль ищет новые варианты, — ISW

Россия может искать "более тонкий и ограниченный" ответ Западу, на который ядерные угрозы уже не действуют. Кроме того, угрозами Москвы недовольны некоторые ее союзники.

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Кремль пересматривает эффективность "бряцания ядерным оружием", чтобы влиять на политические дебаты Запада по поддержке Украины и разрешения ВСУ на дальнобойные удары по РФ западным оружием. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 сентября.

Журналисты поговорили с неназванными официальными лицами, близкими к высокопоставленным российским дипломатам. Те рассказали, что президент РФ Владимир Путин может осознавать, что его ядерные угрозы теряют власть над западными чиновниками. Не исключено, что Кремль разработает "более тонкий и ограниченный" ответ на случай, если Запад позволит бить своим оружием вглубь России.

Российский чиновник, имя которого скрыли, заявил, что ядерные угрозы РФ "никого не пугают", и чиновники страны-агрессора это осознают. В то же время вражеский ученый рассказал, что партнеры РФ на Глобальном Юге недовольны этими угрозами.

"ISW не может независимо проверить правдивость источников Washington Post, но эти отчеты согласуются с различными оценками ISW о том, как Кремль использует ядерное оружие для содействия самосдерживанию Запада, и что такие заявления не являются признаком готовности России использовать ядерное оружие", — отметили аналитики.

По их оценке, "тонко завуалированные угрозы Кремля" относительно ядерной угрозы призваны сорвать или отсрочить ключевые решения Запада по военной помощи Украине. Однако в ISW считают, что РФ вряд ли решится действительно ударить ядерным оружием.

Напомним, спутниковые снимки показали, что в России провалился запуск ракеты "Сармат". OSINT-исследователь Джордж Баррос предположил, что взрыв произошел практически сразу после зажигания или пуска.

В ISW 22 сентября сообщили, что это испытание стало уже четвертым известным провалом. Несмотря на это, в 2023 году ВС РФ взяли "Сармат" на боевое дежурство.