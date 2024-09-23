"Брязкання ядерною зброю" втратило ефект: Кремль шукає нові варіанти, — ISW

Росія може шукати "більш тонку та обмежену" відповідь Заходу, на який ядерні погрози вже не діють. Окрім того, погрозами Москви незадоволені деякі її союзники.

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Кремль переглядає ефективність "брязкання ядерною зброєю", щоб впливати на політичні дебати Заходу щодо підтримки України та дозволу ЗСУ на далекобійні удари по РФ західною зброєю. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 22 вересня.

Журналісти поговорили з неназваними офіційними особами, близькими до високопоставлених російських дипломатів. Ті розповіли, що президент РФ Володимир Путін може усвідомлювати, що його ядерні погрози втрачають владу над західними чиновниками. Не виключено, що Кремль розробить "більш тонку та обмежену" відповідь на випадок, якщо Захід дозволить бити своєю зброєю вглиб Росії.

Російський чиновник, ім’я якого приховали, заявив, що ядерні погрози РФ "нікого не лякають" і чиновники країни-агресорки це усвідомлюють. Водночас ворожий науковець розповів, що партнери РФ на Глобальному Півдні незадоволені цими погрозами.

"ISW не може незалежно перевірити правдивість джерел Washington Post, але ці звіти узгоджуються з різними оцінками ISW про те, як Кремль використовує ядерну зброю для сприяння самостримуванню Заходу, і що такі заяви не є ознакою готовності Росії використовувати ядерну зброю", — зазначили аналітики.

За їхньою оцінкою, "тонко завуальовані погрози Кремля" щодо ядерної загрози покликані зірвати або відтермінувати ключові рішення Заходу щодо військової допомоги України. Однак в ISW вважають, що РФ навряд чи наважиться дійсно вдарити ядерною зброєю.

Нагадаємо, супутникові знімки показали, що у Росії провалився запуск ракети "Сармат". OSINT-дослідник Джордж Баррос припустив, що вибух стався практично одразу після запалювання або пуску.

В ISW 22 вересня повідомили, що це випробовування стало вже четвертим відомим провалом. Попри це, у 2023 році ЗС РФ взяли "Сармат" на бойове чергування.