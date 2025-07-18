Червоні лінії Білого дому: що Трамп зробить з Путіним у разі його відмови від миру за 50 днів

Володимир Зеленський, коментуючи рішення президента США щодо виділення РФ 50 днів для завершення війни, наголосив, що це може принести українцям більше смертей та руйнувань. Про що загалом свідчить реакція офіційного Києва на дедлайн Білого дому і як розвиватимуться події після завершення окресленого терміну, з’ясовував Фокус.

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Про те, що кожен із п’ятдесяти днів, які президент Трамп дав Росії для завершення війни, може принести ще більше смертей та руйнувань для українців, Володимир Зеленський сказав у свіжому інтервʼю The New York Post, яка вважається улюбленою газетою нинішнього очільника Білого дому.

Володимир Зеленський про ультиматум Трампа: "П'ятдесят днів для нас — це просто жах, кожен день страшний" Фото: Getty Images

«Я дуже вдячний президенту Трампу за підтримку санкцій щодо Росії, зокрема потенційних 100-відсоткових тарифів проти країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду. Однак 50-денний термін означає лише ще більше смертей і руйнувань протягом майже двох місяців. П’ятдесят днів для нас — це просто жах, кожен день страшний», — акцентував глава держави.

На його переконання, наразі необхідно змусити Путіна завершити війну: «Якщо Україна має зробити це самостійно, нам доведеться пройти дуже довгий шлях із великими втратами, щоб переконати його, що закінчити війну дуже важливо, бо це не просто слова — потрібні серйозні важелі впливу».

Якою є позиція США і РФ щодо 50 днів на встановлення миру

Між тим, сам Трамп днями заявляв, що не вважає занадто довгим термін у 50 днів, які він дав країні-агресорці задля мирного врегулювання. Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, що станеться у разі відмови Путіна домовлятися про мир через 50 днів, президент США сказав, що «буде дуже погано».

Тим часом у ніч на п’ятницю, 18 липня за Києвом, у Держдепі наголосили, мовляв, президент Трамп «агресивно» добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. «Я думаю, що він (Трамп — Фокус) — це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване», — зазначила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс. Крім того, вона запевнила, що Дональд Трамп «неодмінно дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України усім необхідним для оборони».

Дмитро Медведєв, коментуючи дедлайн від Трампа, зазначив: "Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю" Фото: Getty Images

Натомість заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи в соцмережі X дедлайн від Трампа, зазначив: «Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже».

Які прямо протилежні сценарії можуть розгорнутися після завершення 50-денного дедлайну Трампа

Наголосивши на тому, що майже ніхто, особливо в Україні не очікує, що Путін за 50 днів погодиться на мир, політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом підкреслив: «Такий сценарій є вкрай маловірогідним, зокрема й тому, що для Путіна це буде проявом слабкості. Крім того, Путін хоче хоча б частково досягти своїх цілей у війні проти України. З огляду на це, питання про те, що робитиме Трамп надалі є дійсно актуальним. Сам Трамп каже, що задіє передусім санкційний механізм, втім я не думаю, що йтиметься про революційні кроки, які здатні змусити Путіна до реального завершення війни – скоріше вони просто дещо ускладнять ситуацію для Кремля. Тобто, якщо будуть 100% мита на торгівлю з Росією, це абсолютно нічого не дасть, оскільки обсяги торгівлі США з РФ не дуже великі – всього декілька мільярдів доларів, що не вплине на російську економіку».

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50 днів на мир: як Путін реагуватиме на дедлайн по війні від Трампа

Втім, що стосується кейсу ймовірного введення санкцій відносно найбільших торговельних партнерів РФ – Китаю, Індії та Туреччини, то тут, за словами політолога, «є питання». «Існують великі сумніви, що відносно цих країн будуть 100% рестрикції, тому що це може заблокувати торгівлю США з КНР, а це Вашингтону невигідно, оскільки він, щойно знайшовши компроміс з Пекіном і не хоче загострювати торговельні стосунки. Трамп зараз дуже м’який до Китаю і він явно хоче домовитися з Сі Цзіньпіном по широкому колу питань. Словом, йому не дуже вдалося домовитися з Путіним і він переключився на лідера КНР. Тому вірогідність якихось жорстких санкцій щодо Китаю вкрай мала. В той же час може бути вплив на Індію, але загалом я вважаю, що Трамп діятиме за апробованою на митній політиці схемою: спочатку він погрожуватиме, а потім домовлятиметься. Я думаю, що мета не повністю припинити закупівлю російської нафти, а скоротити її обсяги. Тому, гадаю, санкції будуть точковими – відносно конкретних компаній, а не країн в цілому», — прогнозує Володимир Фесенко.

Експерт не виключає, що Путін може змінити позицію впритул до завершення 50-денного дедлайну Трампа Фото: Getty Images

У разі подальшої ескалації військових дій з боку Росії експерт прогнозує виділення додаткових збройних постачать США для України. При цьому політолог не виключає, що Трамп, будучи невдоволеним позицією РФ, може надати символічний дозвіл на постачання Києву далекобійних ракет, «щоб підняти ціну питання для Москви за рахунок ударів по російському тилу».

«В цілому, я вважаю, що після цих 50-ти днів — протягом вересня, жовтня і аж до кінця року можуть розгортатися два прямо протилежні сценарії. Все залежатиме від поведінки Путіна і дій Трампа. Якщо обоє демонструватимуть жорсткість і непохитність, протистояння лише посилюватиметься. Причому, якщо будуть удари України далекобійною західною зброєю по російських тилах, я не виключаю, що РФ може погрожувати застосуванням ядерної зброї. Росіяни, відчуваючи, що Трамп не хоче загострення, можуть бити повсякчас в цю больову точку. Тобто, з цієї сторони, посилення протистояння між США та Росією видається цілком реальним. З іншого ж боку, якщо Путін відчує, що посилення цього протистояння і війна проти України може створити дійсно серйозні проблеми, він може піти на відновлення більш-менш реалістичних переговорів щодо припинення вогню. Поки що це менш вірогідний сценарій, але він теж можливий», — підсумовує Володимир Фесенко.

З якою метою Трамп обрав тактику «50 днів на мир»

Водночас політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом робить наступний акцент: «Якщо протягом 50-ти днів не розпочнуться реальні перемовини з точки зору розуміння Сполучених Штатів, тобто з конкретними термінами і умовами завершення як мінімум гарячої фази війни, Трампу вже доведеться не говорити, а проваджувати ті тарифи і мита, про які він заявляв. Тобто, йдеться про 100% як для Росії, так і для країн, що купують у неї, зокрема, нафтопродукти. А взагалі, знаєте, мені здається, у Трампа є певний розрахунок, що ці країни за 50 днів або натиснуть на Росію, або відчутно обмежать свою присутність у торговельних процесах з нею, що теж негативно вплине на РФ».

В тому ж випадку, якщо Путін не відмовиться від продовження війни, зауважує експерт, ми почуємо нові заяви з боку США щодо військово-технічної підтримки України.

«Не скажу, що Трамп, озвучивши заяву про 50 днів, загнав себе в глухий кут, але все ж таки він взяв на себе певні зобов’язання і я думаю, що тактику «п’ятдесят днів» було обрано з розрахунком на те, що Путін все ж таки змінить свою позицію», — підкреслює політолог.

Експерт: "Я вважаю, що Трамп діятиме за апробованою на митній політиці схемою: спочатку він погрожуватиме, а потім домовлятиметься" Фото: Getty Images

Ігор Рейтерович не виключає, що очільник Кремля таки може змінити позицію впритул до завершення 50-денного дедлайну Трампа, тобто до 3 вересня. Втім, наголошує експерт, таких перемовин, які були до цього часу у Стамбулі вже буде недостатньо: «Це повинна бути зовсім інша і дуже швидка картинка, тому що Трамп дуже любить швидкі рішення». Відповідаючи на уточнююче запитання про те, якими мають бути конкретні кольори цієї самої швидкої картинки, політолог зазначив, що це — як мінімум дві зустрічі України та РФ протягом гранично короткого проміжку часу, а також встановлення реального перемир’я на фронті. Надалі ж, прогнозує експерт, перемовини можуть розтягнутися на певний період часу, «але перемир’я при цьому повинно діяти». Саме це, на переконання Ігоря Рейтеровича, буде маркером для Трампа в плані визначення подальшої тактики відносно Росії.