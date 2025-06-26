Все еще впереди: почему перемирие по модели Трампа сделало Иран опаснее и злее

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В иранском парламенте под антиизраильские и антиамериканские лозунги приняли решение о разрыве отношений с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и другим представителям организации запрещен въезд в Иран.

Теперь вообще нет никаких методов контроля за иранской ядерной программой, кроме разведки, но тут Иран, скорее всего, проведет "работу над ошибками".

The Economist пишет о том, что в Иране ушло в прошлое военное руководство, которое придерживалась модели "стратегического терпения". Это именно то руководство, которое не отвечало на убийство руководителя КСИР в прошлую каденцию Трампа. По иронии судьбы, именно "умеренные" сейчас были перебиты спецслужбами Израиля. Все те, кто вели переговоры с США. Как сказал Трамп, умерли не от коронавируса. Теперь ключевые посты в силовых структурах Ирана занимает радикальное крыло.

В Иране убедились, что США уже не способны на сухопутную операцию и не готовы к длительной воздушной. А Израиль без США сам не справляется.

Так что основные события еще впереди.

Зато рейтинг Нетаньяху увеличился до 52%.

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И очень опасный вывод, который сделают в Китае, Пакистане, КНДР и других странах Глобального Юга: элиты таких стран в случае обострения ситуации рискуют подвергнуться тотальной резне.

Прежний принцип "не стрелять" по элитам во время конфликтов, когда гибнет лишь плебс, уже не работает.

В Иране погибло во время 12-дневной войны 600 человек, из которых более половины — представители военной, научной и политической элиты. В каких еще войнах потери элит составляли 50%?

Это приведет к тому, что элиты в таких странах будут формироваться не по принципу доступа к благам и коррупционной ренте, а по привилегии "быстрой смерти". То есть это будут элиты не конформистов-коррупционеров, а смертников.

На мой взгляд, рисков в результате уничтожения иранской верхушки у Израиля теперь больше, нежели бонусов.

Хотя опять же, рейтинги Нетаньяху выросли. А политические рейтинги сейчас — это Молох, пожирающий здравый смысл.

Война ради рейтингов, но война, не устраняющая риски, а мультиплицирующая их.

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