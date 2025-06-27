Путин готов к третьему раунду мирных переговоров с Украиной: какие условия выдвигает РФ

Президент России Владимир Путин заявляет о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле. Мирные меморандумы воюющих стран пока "абсолютно противоположны".

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Обмены военнопленными создают условия для предметного обсуждения сущности проблем между Россией и Украиной. Об этом Путин заявил на брифинге по итогам двухдневной поездки в Минск.

Главы переговорных групп России и Украины находятся в постоянном контакте: созваниваются друг с другом и обговаривают сроки встречи, что уже неплохо, указал Путин.

Предметом переговоров между странами будут мирные меморандумы. Российский и украинский документы абсолютно противоположны, но переговоры ведут для "поиска путей сближения", заметил он.

"Удивительного тут ничего нет. Обмен пленными — это важно, это гуманитарная составляющая создает условия для предметного обсуждения сути проблемы. Мы договаривались ранее о продолжении контактов после завершения обменов", — продолжил Путин.

Путин также отметил, что российская сторона выдала украинской свыше 6 тысяч тел погибших и готова отправить еще почти 3 тысяч. Теперь, по его словам, дело за украинской стороной, чтобы она их приняла.

Россия стремится завершить войну в Украине "с нужным ей результатом". Для этой цели Москва направляет оборонные расходы, а не на агрессию против Европы, заявил Путин.

Президент РФ добавил, что оборонные расходы составляют 6,3% ВВП страны, или 13,5 трлн рублей (17 млрд долларов).

"Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил о затягивании дипломатического процесса в Стамбуле. Москве нужно "оторвать" США от Украины.

Владимир Путин ранее заявлял о готовности встретиться "со всеми", в том чисмле и с Зеленским.