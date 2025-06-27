Путін готовий до третього раунду мирних переговорів з Україною: які умови висуває РФ

Президент Росії Володимир Путін заявляє про готовність до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі. Мирні меморандуми країн, що воюють, поки що "абсолютно протилежні".

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Обміни військовополоненими створюють умови для предметного обговорення сутності проблем між Росією та Україною. Про це Путін заявив на брифінгу за підсумками дводенної поїздки до Мінська.

Глави переговорних груп Росії та України перебувають у постійному контакті: телефонують один одному й обговорюють терміни зустрічі, що вже непогано, зазначив Путін.

Предметом переговорів між країнами будуть мирні меморандуми. Російський і український документи абсолютно протилежні, але переговори ведуть для "пошуку шляхів зближення", зауважив він.

"Дивного тут нічого немає. Обмін полоненими — це важливо, це гуманітарна складова створює умови для предметного обговорення суті проблеми. Ми домовлялися раніше про продовження контактів після завершення обмінів", — продовжив Путін.

Путін також зазначив, що російська сторона видала українській понад 6 тисяч тіл загиблих і готова відправити ще майже 3 тисячі. Тепер, за його словами, справа за українською стороною, щоб вона їх прийняла.

Росія прагне завершити війну в Україні "з потрібним їй результатом". Для цієї мети Москва спрямовує оборонні витрати, а не на агресію проти Європи, заявив Путін.

Президент РФ додав, що оборонні витрати становлять 6,3% ВВП країни, або 13,5 трлн рублів (17 млрд доларів).

"Це чимало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", — підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говорив про затягування дипломатичного процесу в Стамбулі. Москві потрібно "відірвати" США від України.

Володимир Путін раніше заявляв про готовність зустрітися "з усіма", зокрема і з Зеленським.