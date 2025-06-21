Переговори у Стамбулі: Україна опиниться у "складній" ситуації діалогу з РФ, — Зеленський

Росіяни затягуватимуть дипломатичний процес у Стамбулі. Україна має зробити складний вибір: продовжувати говорити, або змінювати напрямок.

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Російська сторона точно розтягне переговори у Стамбулі для відтермінування санкцій. Про це сказав на зустрічі з журналістами 20 червня президент України Володимир Зеленський.

Москва демонструє дипломатичність і погоджується на обміни, оскільки їм важливо "відірвати" США від України для припинення військової допомоги.

Зеленський наголошує, що дипломатія проявляється в можливості зустрічі з українською стороною і бажано без Штатів. Щоб позитивно закінчити зустріч, потрібно провести відповідну кількість обмінів.

"Якщо відбудуться ще кілька зустрічей, вони демонструватимуть США, що триває дипломатичний процес. Санкції відтермінують. Поки тривають обміни, будуть відтерміновані зустрічі на рівні лідерів. Їм [росіянам] це точно невигідно", — зазначив президент.

За словами глави держави, у Стамбулі говорили про викрадених дітей, оскільки це — болюча тема для України. РФ при цьому намагалася до списків українських військовополонених додати на обмін дітей.

"Спробували міняти — давати нам дітей і забирати своїх військових. Ми на це не пішли. Вони сказали, що ми "не хочемо повертати дітей", — додав він.

На другій зустрічі в Стамбулі Україна передала перший список дітей і росіяни його взяли.

"Вони не порушували питання їхніх дітей у нас, тому що їх немає. Це просто бравада, мені невідомо нічого з цього. Після цього вони не поверталися щодо теми дітей", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив про готовність до зустрічей "з усіма", навіть із Зеленським.

Крім цього, Путін оголошував про новий раунд переговорів з Україною після 22 червня. Переговорні групи двох країн "перебувають у контакті".