Переговоры в Стамбуле: Украина окажется в "сложной" ситуации диалога с РФ, — Зеленский

Россияне будут затягивать дипломатический процесс в Стамбуле. Украине предстоит сделать сложный выбор: продолжать говорить, или менять направление.

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Российская сторона точно растянет переговоры в Стамбуле для отсрочки санкций. Об этом сказал на встрече с журналистами 20 июня президент Украины Владимир Зеленский.

Москва демонстрирует дипломатичность и соглашается на обмены, так как им важно "оторвать" США от Украины для прекращения военной помощи.

Зеленский подчеркивает, что дипломатия проявляется в возможности встречи с украинской стороной и желательно без Штатов. Чтобы положительно закончить встречу, нужно провести соответствующее количество обменов.

"Если состоятся еще пару встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс. Санкции отсрочат. Пока идут обмены, будут отсрочены встречи на уровне лидеров. Им [россиянам] это точно невыгодно", — отметил президент.

По словам главы государства, в Стамбуле говорили о похищенных детях, так как это — болезненная тема для Украины. РФ при этом пыталась в списки украинских военнопленных добавить на обмен детей.

"Попробовали менять — давать нам детей и забирать своих военных. Мы на это не пошли. Они сказали, что мы "не хотим возвращать детей", — добавил он.

На второй встрече в Стамбуле Украина передала первый список детей и россияне его взяли.

"Они не поднимали вопрос их детей у нас, потому что их нет. Это просто бравада, мне неизвестно ничего из этого. После этого они не возвращались по теме детей", — заключил Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин недавно заявил о готовности к встречам "со всеми", даже с Зеленским.

Кроме этого, Путин объявлял о новом раунде переговоров с Украиной после 22 июня. Переговорные группы двух стран "находятся в контакте".