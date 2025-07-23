По данным российских медиа, обе стороны якобы договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Информация о согласовании режима прекращения огня и личной встречи президентом не уточняется.

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В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России по вопросу прекращения войны. Киев по-прежнему намерен добиваться перемирия и личной встречи президентов о чем сообщал министр обороны Украины Рустем Умеров. О том, что переговоры завершились сообщила журналистка "Суспільного" с места событий.

Третий раунд переговоров в Стамбуле

Пока, как сообщают росСМИ ТАСС, договорились об обмене военнопленных и гражданских лиц.

Переговоры продолжались менее часа. Российские агентства сообщали, что вначале главы делегаций, Рустем Умеров и Владимир Мединский, якобы провели встречу один на один. После выяснилось, что росСМИ соврали и также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Затем начались переговоры делегаций в полном составе.

Первый раунд переговоров в Стамбуле прошел в середине мая, второй — в начале июня.

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