Продовження не буде: переговори РФ і України в Стамбулі завершилися, — ЗМІ

За даними російських медіа, обидві сторони нібито домовилися про обміни не тільки військових, а й цивільних осіб. Інформації про узгодження режиму припинення вогню та особисту зустріч президентом не уточнюють.

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У Стамбулі 23 липня відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України і Росії з питання припинення війни. Київ, як і раніше, має намір домагатися перемир'я і особистої зустрічі президентів, про що повідомляв міністр оборони України Рустем Умеров. Про те, що переговори завершилися повідомила журналістка "Суспільного" з місця подій.

Третій раунд переговорів у Стамбулі

Поки що, як повідомляють росЗМІ ТАСС, домовилися про обмін військовополонених і цивільних осіб.

Переговори тривали менше ніж годину. Російські агентства повідомляли, що спочатку глави делегацій, Рустем Умеров і Володимир Мединський, нібито провели зустріч один на один. Потім з'ясувалося, що росЗМІ збрехали і також був присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Потім почалися переговори делегацій у повному складі.

Перший раунд переговорів у Стамбулі відбувся в середині травня, другий — на початку червня.

Після переговорів Рустем Умеров вийшов до журналістів.

"Ми пропонуємо російській стороні провести зустріч лідерів Росії та України до кінця серпня", — повідомив глава української делегації, зазначивши, що Київ очікує подальшого прогресу в питанні обміну полоненими.

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