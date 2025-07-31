Путин молчит, Медведев "лает": о чем говорит реакция Кремля на ультиматум Трампа по Украине

Реагируя на десятидневный дедлайн Трампа по установлению мира, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия за годы войны вполне привыкла жить в санкционных условиях. Действительно ли угрозы президента США являются для Москвы пустым местом, выяснял Фокус.

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В Кремле ответили на ультиматум Дональда Трампа о том, что против Российской Федерации через 10 дней (срок истекает 8 августа — Фокус) США начнут вводить пошлины и другие меры, если Москва не продемонстрирует прогресса в прекращении войны в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в частности, заявил, что Россия уже "достаточно давно живет под огромным количеством санкций", а экономика страны "работает в условиях значительных ограничений".

"Поэтому, конечно, мы уже выработали определенный иммунитет в этом вопросе и продолжаем отслеживать все заявления президента Трампа и других международных представителей по этому поводу", — резюмировал кремлевский спикер. А дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббз, комментируя очередную массированную атаку России на Киев, отметила: "Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не должны оказаться беспомощными".

Между тем премьер-министр соседней Польши Дональд Туск заявил, что сейчас существует "много признаков" того, что войну в Украине вскоре "приостановят". При этом глава польского правительства отметил, что возможное прекращение боевых действий не меняет позиции Польши: "Существует большая вероятность, много признаков того, что российско-украинская война может быть вероятно приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашу ситуацию". По словам господина Туска, официальная Варшава должна быть готова к самозащите независимо от развития событий на российско-украинском фронте.

Может ли Трамп тайно договориться с Китаем о завершении российско-украинской войны

Полнейшей растерянностью считает реакцию РФ на новый дедлайн президента Трампа политолог Игорь Рейтерович. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отмечает: "Сейчас невооруженным глазом видно, что Москва не знает, как действовать и реагировать. Именно поэтому россияне выпустили на информационную арену Медведева с тем, чтобы бросить, скажем так, наиболее политически активной части населения России какую-то информационную кость. Но, заметьте, что потом выходит очень осторожный Песков, который говорит, да, мы получили на своих радарах трамповские сигналы, но будем воевать дальше. А дальше — тишина, поскольку они не знают, какой будет реакция Китая. Я думаю, что Россия будет тянуть время до 8 августа, когда истекут 10 дней Трампа".

В сложившейся ситуации, считает эксперт, вариантов реакции на дедлайн Трампа у России не так уж и много: "Пойти на откровенную конфронтацию можно, но рискованно, а играть в молчанку означает еще больше раздражать Трампа. Словом, российское поле для маневра крайне ограничено, но при этом РФ все еще надеется удержать Америку на расстоянии и я не удивлюсь, что даже после введения новых тарифов Россия некоторое время будет делать вид, что их это сильно не задело. Хотя на самом деле растерянность Кремля очевидна, ведь у них был план как минимум до октября "мариновать" Трампа, но у него терпение лопнуло раньше. В любом случае должны понимать, что 8 августа война не закончится, однако позитива для нас появилось немного больше в том смысле, что давление на Россию усиливается и если Путин будет продолжать войну и даже попытается ее интенсифицировать, Америка может оказать больше помощи Украине".

Ключевая задача Украины на данном этапе, по убеждению Игоря Рейтеровича, заключается в том, чтобы "продержаться до середины октября, когда у России исчезнут возможности проводить какие-то полномасштабные операции".

"Осенью перед россиянами ребром встает вопрос: или они это все сворачивают, или им нужно объявлять мобилизацию. Кроме того, РФ может остановить договоренность США и КНР за их спиной, когда Китай по закрытым каналам передаст Кремлю требование завершать войну. А такое очень вероятно. Тот факт, что Китай публично сказал, мы, мол, суверенная страна и сами решаем у кого и что покупать вовсе не означает, что не публично они не будут договариваться с Трампом, поскольку Пекину эти договоренности нужны больше, чем Соединенным Штатам. Недавнее резонансное заявление главного китайского дипломата Ван И о том, что Китай не допустит поражения России, является незавершенным. На самом деле он сознательно умолчал о том, что КНР не допустит и глобальной победы России, потому что это невыгодно Китаю", — заключает эксперт.

Каким образом Трамп загнал Путина в проблемный угол

В то же время политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Россияне потеряли ключ к коммуникационному "сердцу" Трампа и это для них большая проблема. Кремль сейчас играет на грани фола, выпуская, как собаку, Медведева для того, чтобы проверить готовность США идти на любой контакт на фоне заявлений Трампа о том, что он не имеет желания больше говорить с Путиным. Но в данном случае речь идет не о двусторонних отношениях по линии Вашингтон-Москва. Это — треугольник с участием Китая".

Констатировав, что Путин сейчас "наглухо спрятался", эксперт добавил: "С одной стороны это может свидетельствовать об определенных кулуарных процессах, а с другой стороны можно предположить, что Путину просто нечего нового сказать. Вообще, ситуация для Кремля достаточно проблемная, ведь россияне видят, что Трамп может плюнуть и с легкостью в один момент послать Tomahawk на ядерные объекты достаточно немаленькой страны. Конечно, Путин не согласится на ультиматум Трампа и это создаст Трампу условия объяснения того, зачем дальше все же повышать сотрудничество с Украиной, поскольку он все сделал для того, чтобы дать Путину выйти из темы войны с сохраненным лицом".

В общем, считает политолог, ситуация сейчас складывается так, что вместо планов США по уменьшению на 30% американского присутствия в Европе, это присутствие взамен увеличится на пятьсот процентов с параллельным усилением НАТО.

"Риторика Трампа на самом деле не столько об Украине, сколько о распределении сил в Европе и мире в целом, а Украина лишь часть этого процесса", — констатирует Игорь Чаленко.

Каковы два сценария реакции Кремля на ультиматум Трампа

После того, как Трамп дал Путину десять дней на установление мира, ситуация может развиваться по двум сценариям, убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Раскрывая эти сценарии в разговоре с Фокусом, аналитик отметил следующее: "Первый вариант развития событий актуализируется в случае, если мы и совместно с европейцами поможем Трампу окончательно понять, что с Путиным можно говорить только через оружие, санкции и тарифы. В таком случае, параллельно играя на трамповском эгоцентризме, агрессора можно загнать в тупик, вынудив к реальным, а не имитационным мирным переговорам. Второй и пока что более реалистичный, хотя для нас не самый лучший вариант: произойдет то, что случилось в торговой войне с Китаем, когда Трамп так же угрожал тарифами и санкциями, потом сократил дедлайн с двух месяцев до двух недель, а в итоге, видя, что Китай не сдается, поставил это все на паузу. И вот только позавчера они продлили эту паузу, причем на неопределенный срок. Такая же петля может возникнуть и в нашей с вами истории".

По убеждению эксперта, особенностью Трампа является то, что он всегда решает проблемы, которые либо можно решить быстро, либо те, которые принесут ему славу. В случае, если проблема является достаточно сложной, президент США просто ставит ее на паузу и не замечает. Впрочем, интерес хозяина Овального кабинета к кейсу российско-украинской войны, уверен Александр Краев, поддерживает не только "горячее желание" Трампа получить Нобелевскую премию мира, но и тот факт, что он много раз публично обещал положить конец боевым действиям между Москвой и Киевом.

В то же время политолог особо подчеркивает, что 10 дней Трампа Путину на установление мира для Украины является временем интенсивной коммуникационной работы. В данном контексте политолог констатирует, что в американской прессе стало больше публикаций и комментариев наших чиновников "а это значит, что работа, слава Богу, пошла". Украина, отмечает Александр Краев, в буквальном смысле ежеминутно должна пробиваться в информационное окно США, в противном случае Трамп может устанавливать все новые и новые временные рамки для Путина.