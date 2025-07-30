"Россия выработала иммунитет": у Путина ответили на санкционные угрозы Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "выработала определенный иммунитет" к западным санкциям. Так он ответил на вопрос о подготовке к анонсированным президентом США новым торговым ограничениям, которые могут быть введены, если Кремль не подпишет мирное соглашение в течение 10 дней.

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В комментарии российскому пропагандистскому информационному агентству ТАСС представитель Кремля сказал, что РФ уже длительное время живет под огромным количеством ограничений, однако это до сих пор не разрушило российскую экономику. При этом, по его словам, Москва продолжает "фиксировать" все заявления лидера США и других стран относительно антироссийских санкций.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан в этом отношении", — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Путина сказал, что сотрудничество США и России в космосе не прерывается, хотя и "стоит особняком" от всего комплекса отношений между двумя странами, и назвал это "позитивным фактором".

Санкции США и ультиматум Трампа Путину: что известно

Во время визита в Шотландию президент США Трамп 28 июля заявил, что передумал давать Путину 50 дней на завершение войны в Украине и сократит дедлайн до 10-12 дней.

29 июля спикер Кремля Песков прокомментировал новый ультиматум Трампа Путину. Он заявил, что РФ продолжит так называемую "Специальную военную операцию", несмотря на угрозы США, чтобы защитить свои интересы. При этом он сказал, что Россия заинтересована в "мирном разрешении конфликта".

Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп объявил введение для Индии новых тарифов в размере 25%. Он отметил, что Индия покупает много российского военного оборудования и энергии, тогда как "все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине".