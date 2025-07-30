"Росія виробила імунітет": у Путіна відповіли на санкційні погрози Трампа

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія "виробила певний імунітет" до західних санкцій. Так він відповів на питання щодо підготовки до анонсованих президентом США нових торгівельних обмежень, які можуть бути запроваджені, якщо Кремль не підпише мирну угоду протягом 10 днів.

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В коментарі російському пропагандистському інформаційному агентству ТАСС речник Кремля сказав, що РФ вже тривалий час живе під величезною кількістю обмежень, однак це досі не зруйнувало російську економіку. При цьому, за його словами, Москва продовжує "фіксувати" всі заяви лідера США та інших країн щодо антиросійських санкцій.

"Ми достатньо довго живемо під величезною кількістю санкцій, і наша економіка функціонує під величезною кількістю рестрикцій. Тому, звісно, певний імунітет у нас уже вироблений щодо цього", — заявив Пєсков.

При цьому прессекретар Путіна сказав, що співробітництво США і Росії в космосі не переривається, хоча й "стоїть осібно" від усього комплексу відносин між двома країнами, і назвав це "позитивним фактором".

Санкції США й ультиматум Трампа Путіну: що відомо

Під час візиту в Шотландію президент США Трамп 28 липня заявив, що передумав давати Путіну 50 днів на завершення війни в Україні та скоротить дедлайн до 10-12 днів.

29 липня речник Кремля Пєсков прокоментував новий ультиматум Трампа Путіну. Він заявив, що РФ продовжить так звану "Спеціальну воєнну операцію" попри погрози США, щоб захистити свої інтереси. Водночас він сказав, що Росія зацікавлена в "мирному розв'язанні конфлікту".

Нагадаємо, 30 липня президент США Дональд Трамп оголосив запровадження для Індії нових тарифів у розмірі 25%. Він зазначив, що Індія купує багато російського військового обладнання та енергії, тоді як "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".