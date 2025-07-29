Трамп выбрал Европу, а не Россию: что будет делать Путин после сделки ЕС-США

Related video

Соглашение ЕС–США подписано. Что это значит для нас?

Это соглашение хоронит предложения Дмитриева и открывает путь к переговорам США–Китай. Теперь попробую кратко объяснить все это человеческим языком.

США (Трамп) долго колебались по поводу того, как работать с россиянами. На столе было две противоположные концепции: одна предусматривала максимальное выдавливание России с энергетических рынков мира и прежде всего ЕС. Другая (предложение Дмитриева) — предполагала, что Штаты становятся посредником в торговле российских энергоносителей на подсанкционных рынках. Соглашение с ЕС показало, что США приняли решение отвергнуть предложение Дмитриева (как минимум на этом этапе) и идут по пути постепенного сужения российского энергетического влияния. Обещание покупать американские энергоносители на 600 млрд — означает отказ европейцев от российских газа и нефти. И это только начало. Сейчас для нас, как я уже это неоднократно писал и говорил, ключевым фактором должна стать ситуация в Индии. США, по логике, должны надавить на Дели, который должен заместить российскую нефть на ближневосточную. Если это произойдет, российские нефтяные доходы упадут примерно на четверть, а это в свою очередь будет означать, что Путин будет стоять перед дилеммой: резко сокращать инфраструктурные и некоторые социальные проекты, чтобы увеличить военные расходы, или наоборот, заморозить военные расходы как минимум на уровне 2025 года. После завершения переговоров с ЕС Трамп входит в переговоры с Китаем, где ЕС, уже гарантированно, будет идти в фарватере США. Это ключевые для нас переговоры, потому что именно они будут определять не только то, как будет устроен торговый мир в следующем десятилетии, но и то, как будет или не будет заканчиваться война в Украине. Россия нужна и Вашингтону, и Пекину как слабое государство с прогнозируемым и понятным руководством. Похоже, США уже понимают, что оторвать Россию от Китая на этом этапе невозможно. И их может устроить максимально ослабленная Россия, ориентированная прежде всего на Пекин, который выступает покупателем последней надежды, но не дает новые технологии и не строит современные производства в РФ. Я могу выдвинуть гипотезу, что политическое будущее Путина во многом будет зависеть от его договороспособности в украинском вопросе. Правда, в ходе переговоров США–Китай Украине будут выдвинуты достаточно жесткие условия "компромисса". Временные рамки переговоров США–Китай — как минимум следующие 6–7 месяцев. Главный вопрос, на который пока нет ответа — что будет, если Путин не захочет идти на компромиссы и объявит мобилизацию (ориентировочно в 300 тысяч человек). Эта опция есть в кармане Путина. Глобально — это станет причиной его большого поражения в геополитической игре. Но это может резко изменить ситуацию на фронте.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно