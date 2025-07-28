Между новыми "Мюнхеном" и "Ялтой": отложенная война или мир - чего ждать от встречи США и Китая в сентябре

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Мир застыл между новыми "Мюнхеном" и "Ялтой".

В последние месяцы активно заполыхала китайская геополитическая ось.

Нетрудно заметить, что давление на периметр китайского геополитического пространства системно усиливается на фоне уже нескольких раундов американо-китайских переговоров по заключению "торговой сделки".

Причем накануне каждого раунда переговоров происходит обострение очередного мирового конфликта.

США планомерно наращивают давление на китайский пояс геополитических союзников Пекина. На тот, который "путь", и тот, который "один". Уже произошли скоротечные военные конфликты между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем/США.

Очевидно, что и за Пакистаном, и за Ираном стоит Китай. Потому что Пакистан — это китайско-пакистанский экономический коридор с капитализацией в десятки миллиардов долларов и концессия порта Гвадар. А Иран — это крупнейший поставщик нефти в Поднебесную и потенциально важнейший логистический узел в рамках южной ветки Нового шелкового пути и маршрута Север-Юг.

Анализируя, где в очередной раз может вспыхнуть конфликт, я в своих статьях называл Южно-Китайское море и треугольник Китай — Вьетнам — Филиппины, причем не исключая и столкновение двух последних стран, то есть без прямого участия Китая.

Вьетнам уже давно стал частью зоны китайского экономического влияния, а в этом году страны впервые проводят совместные учения своих ВМС.

В то же время Филиппины — это ключевой союзник США в регионе. Между странами подписано соглашение о взаимной военной помощи, ВМС США и Филиппин совместно патрулируют акваторию этой островной страны, которая в случае конфликта с Китаем превращается в непотопляемый островной "авианосец".

Занятная деталь — контингент филиппинской армии, хоть и небольшой, принимал участие во Вьетнамской войне на стороне США.

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Но полыхнуло не в Южно-Китайском море, а северо-западнее. Началась пограничная война между Камбоджей и Таиландом.

Это давнишний конфликт, который возник в результате определения Францией (которая в первой половине 20 века колониально доминировала в Индокитае) линии разграничения между этими государствами.

Вообще западные империи любили оставлять такие "мины замедленного действия", особенно британцы: "Линия Дюранда", "Линия Керзона", "Линия Рэдклиффа".

В результате между Камбоджей и Вьетнамом периодически вспыхивают пограничные конфликты. При этом Камбоджа является китайским союзником и активно дрейфует в сторону Глобального Евразийского острова.

До 2023-го года в этой стране правил один из политических долгожителей — премьер-министр Хун Сен, бывший командир батальона и бригады "красных кхмеров".

В период его правления в страну хлынули китайские инвестиции и трудовые иммигранты. Зато экономика показывала высокие темпы роста, включая развитие базовой инфраструктуры.

Хун Сену принадлежат слова: "Я не только ослаблю оппозицию, я их сделаю мертвыми… Если у кого-то хватит сил попытаться провести демонстрацию, буду бить этих собак и засуну в клетку".

Хун Сен является непримиримым противником грантовой оппозиции, находящейся за рубежом. Про них он сказал: "Нападайте на них, где бы вы их ни увидели. Ордеров на арест не надо. Это право вооруженных сил. Будем использовать все виды оружия, чтобы их уничтожить".

Грузинское правительство с его законом об иноагентах по сравнению с ним — невинные дети.

В 2023-м году на должность премьера Камбоджи был назначен сын Хун Сена — 47-летний Хун Манет. Что примечательно, на должности министра обороны и министра внутренних дел были назначены сыновья бывших руководителей. Занятная модель наследования власти, не персоналистская, а групповая.

Таиланд — традиционно прозападная страна, особенно в контексте настроений армейской верхушки. Но в последнее время ситуация стала меняться.

На политику в стране, кроме военных, влияет клан Чиннават, который контролирует значительную часть бизнес-активов в стране. Многие помнят премьер-министра Таксина Чиннавата, который провел в стране успешные экономические реформы, погасил долг перед МВФ и принял решение о прекращении кредитного сотрудничества с фондом.

Назовем это совпадением, но как только Таксин решил распрощаться с МВФ, в стране произошел "буддистский желторубашечный" Майдан, который возглавил Народный альянс за демократию. Основное требование — отставка Чиннавата, которого обвинили в коррупции: он якобы не заплатил налоги с продажи своих акций иностранным инвесторам.

Армия поддержала протестующих, а в Таиланде — это ключевой фактор. Чиннават бежал в Британию, но Лондон отказал ему в политическом убежище, в результате чего он вынужден был вернуться на родину и получил год тюрьмы.

Но в 2024 году премьером стала дочь Таксина — Пхэтхонгтхан Чиннават. Армия вынуждена была смириться с возвратом клана Чиннават к власти, так как военные не умеют проводить экономические реформы, а у семьи Чиннават это получается значительно лучше, можно сказать, превосходно.

Клан Чиннават начал делать ставку на Китай и правительство страны даже подало заявку на вступление в БРИКС. Опять назовем это совпадением. Как только премьер Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават решила пожать заявку на вступление в БРИКС, как в июне 2025 года в публичный доступ попал ее разговор с упомянутым выше Хун Сеном, который остается неформальным лидером Камбоджи.

Армия Камбоджи готовится к удару Фото: Getty Images

Слив телефонных разговоров стал просто фирменной фишкой известной спецслужбы.

В разговоре Чиннават называла своего визави "дядюшкой", а себя его "племянницей", что в рамках местного этикета является высшей степенью уважения. Чиннават сообщала о том, что верхушка тайской армии может осуществить провокацию на границе двух стран. Речь шла о "наших противниках", а конкретнее — о "командующем Вторым армейским округом" тайском генерале Бунсине Падкланге, который мог начать конфликт, а это "не было выгодно нации". Пхэтхонгтхан предлагала все решить посредством переговоров и заявляла о своей готовности не допустить военный конфликт между странами.

После того как телефонный разговор стал достоянием общественности, Конституционный суд страны отстранил Чиннават с должности премьера. Это произошло 1 июля 2025 года, а уже через три недели началась война Таиланда и Камбоджи.

Теперь стоит ожидать усиления в Таиланде роли военных и смену геополитического курса — заявка на вступление в БРИКС, возможно, будет поставлена на паузу.

Конфликт тем временем из разряда рядового переходит в тактический: есть погибшие, 100 тыс. беженцев, армия Камбоджи контратакует в опасной близости от тайских курортов, задействован флот. Камбоджа заявляет о том, что сбила F-16 тайских ВВС. Скорее всего, китайской ракетой. Если это подтвердится, то станет вторым фактом поражения западной авиационной техники средствами китайской ПВО. Ранее Пакистан поражал китайскими ракетами индийские военные самолеты французского производства.

Я бы не стал называть все эти конфликты войнами прокси-стран. Это было бы проявлением неуважения к ним, но самое главное — это не соответствовало бы реальности.

Индия, Пакистан, Иран, Израиль, Камбоджа и Таиланд — вполне суверенны в своем желании войны и мира. Даже если за этими конфликтами видны интересы США и Китая. Скорее всего, мы имеем дело с первой волной мир-системных войн в рамках Первой Глобальной войны 21 века.

В сентябре возможна встреча Си Цзиньпина и Трампа. Она может пройти в Пекине 3 сентября, когда Китай будет отмечать 80-летие победы во Второй мировой войне.

Китай активно перенимает у РФ идеологему страны — победителя во Второй мировой войне, параллельно формируя и свой национальный исторический миф. Ключевая цель — вписать себя в исторический мировой пантеон в качестве триумфатора.

Для этого Китай использует ряд исторических технологий СССР. Окончание Второй мировой войны отмечается Китаем 3, а не 2 сентября, а ведь Япония подписала Акт о капитуляции именно 2 сентября 1945 года. То есть формируется День Победы на "день позже" того, который признан в США или Европе (как 8 и 9 мая).

Вторая технология — собственная хронология войны. Если СССР ставил рамки 1941–1945, то Китай определяет Вторую мировую войну как восьмилетнюю: 1937–1945, начиная ее с даты вторжения Японии в Китай.

Встреча в Пекине может завершиться "Ялтой-2025", когда раздел стратегических сфер влияния произойдет без масштабного Большого Противостояния. Как в легендах о самураях, когда два воина встретились друг с другом, мысленно представили поединок и убедившись в том, что он завершится ничьей, разошлись, не вынимая своих мечей.

Но если формат встречи будет иным или она не состоится в ближайшее время, то подписание временного торгового соглашения между Китаем и США станет "Мюнхеном-2025", то есть прологом, отсрочкой Большого Противостояния.

Которое может завершиться глобальной катастрофой.

Но для многих политиков, обладающих персональным бункером, слово "катастрофа" — это всего лишь лишняя лексическая единица. Ведь намного проще говорить о "победе".

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