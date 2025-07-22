Война завтрашнего дня: почему Китай не будет действовать на Тайване так, как все ожидают

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Чем чаще Китай демонстрирует свои новейшие десантные баржи типа "Шуйцяо", способные доставлять тяжелую технику напрямую на укрепленные побережья, тем сильнее во мне крепнет уверенность, что захват Тайваня будет происходить совсем не так, как его рисуют военные стратеги.

Не будет сотен десантных барж, которые в день D рванут через Тайваньский пролив. Не будет их массированного обстрела тайваньской артиллерией. Не будут баржи взрываться на минах перед пляжами. Не будет кровавой высадки десанта под огнем пулеметов, как на пляжах "Омаха", "Голд" или "Джуно". Не будет поединков в открытом море между американскими и китайскими авианосцами.

Главный парализующий удар будет нанесен изнутри. За несколько недель до дня D под видом бизнесменов, туристов и студентов на остров начнут приезжать тысячи бойцов сил специальных операций. Их задача — оставаться в тени до нужной даты. Удар будет нанесен по инфраструктуре — электричество, интернет, мобильная связь и телевидение на Тайване внезапно отключаются. Остров погружается в темноту и тишину. Одновременно будет нанесен массированный, но точечный удар баллистическими и крылатыми ракетами. Цели только военные: штабы, узлы связи, радарные установки, взлетно-посадочные полосы (не ангары с самолетами), портовые сооружения, позиции ПВО. "Пятая колонна" поможет изнутри уничтожить военные цели — Израиль очень убедительно показал в Иране, как это нужно делать.

Одновременно с ракетными ударами инфильтрованный спецназ начинает действовать. Главная цель — не убить, а захватить президента, ключевых министров и высшее военное командование Тайваня. Захват политического руководства парализует возможность организованного сопротивления.

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Основные же силы вторжения прилетят по воздуху на гражданских самолетах и приплывут на гражданских кораблях. Спецназ, при поддержке десанта с вертолетов, захватит ключевые порты (Гаосюн, Тайчжун) и международные аэропорты. Они станут воротами для переброски основных сил — десятки тяжелых военно-транспортных самолетов начнут совершать сотни рейсов. Это минимизирует потери и ускоряет захват острова в десятки раз.

Важнейшей стратегической задачей станет захват ключевых заводов TSMC в Синьчжу и Тайнане, производящих более половины полупроводниковых микросхем в мире. И около 80% самых передовых чипов. Главной задачей Китая будет убедить Запад, что он не желает никаких потрясений на этом важнейшем рынке — производство будет продолжено. Никто не пострадает, просто теперь это будут не тайваньские, а китайские чипы. А если кто-то попробует вмешаться во внутренние дела Китая, то тогда ведь эти заводы могут быть и уничтожены, что вызовет коллапс всей мировой экономики. Заводы станут заложниками.

Одновременно с этим ВМС Китая установят блокаду острова (без высадки десанта). После этого по жителям Тайваня будет нанесен сильнейший психологический удар. С восстановлением связи (уже под китайским контролем) на все экраны Тайваня будет постоянно транслироваться одно сообщение:

ваше правительство захвачено и призывает сложить оружие;

ваши порты и аэропорты под нашим контролем;

весь Генштаб и все высшие офицеры захвачены в плен или уничтожены;

американский флот находится за сотни миль от острова и не придет на помощь. Да это уже поздно и бессмысленно;

сопротивление приведет лишь к напрасному кровопролитию. Мы предлагаем мир и процветание в составе единой нации.

Китайские войска не будут входить в крупные города — никто не хочет уличных боев и разрушений. Они их полностью блокируют, создавая гуманитарные коридоры для выхода и предлагая местным гарнизонам почетную капитуляцию. И, вполне возможно, видя подавляющее превосходство Китая, будет принято решение о капитуляции. С возвращением в родную гавань, Тайбэй.

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