Я рассказывал о конце света, который должен был наступить в пятницу 13 ноября. Но есть вещи и пострашнее конца света. Мало ли этих концов мы уже пережили? Конец света по календарю майя (2012). 21 мая 2011 года Иисус Христос должен был явится людям и начать Страшный суд. Американский проповедник Гарольдом Кэмпинг обещал, что спасутся всего 3% от населения планеты — только праведники. 2008 — конец света, в ожидании которого последователи секты Петра Кузнецова заперлись в пещере. 1999 — конец света согласно японской секте "Аум Синрике". 1995, а затем 2000 — переносившиеся дни конца света согласно учению секты "Движение за возрождение десяти заповедей" в Уганде. 1993 — конца света по версии секты "Белое братство" Марины Цвигун…

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Но есть вещи и пострашнее. Одно из самых отвратительных для меня явлений — ежегодные "Черные пятницы". Святой день для всего международного портебл..дства, когда люди в страшных давках вырывают для себя какой-нибудь телевизор или игровую приставку. В один из таких дней работника супермаркета по имени Дждимитай Дамур толпа затоптала насмерть, бросившись к кассам. Когда к покупателям обратилась полиция с просьбой покинуть помещение, чтобы провести следственные действия, люди начали возмущаться — они ведь отстояли очередь, а теперь их выгоняют.

Но отвратительны не столько давка, ажиотаж и драки за телевизор, сколько сама мысль, что жизнь человека станет счастливее, если вместо телевизора с диагональю в 50 дюймов у него будет экран на 10 дюймов больше. Вот счастье-то где!

Миллиарды долларов рекламной индустрии брошены на то, чтобы переместить центр счастья, который находится внутри человека — наружу. Трагична вера в то, что покупка заполнит пустоту, которую товары заполнить не могут в принципе. А счастье человека связано с нашими отношениями, любопытством, ощущением свободы, возможностью заниматься любимым делом, открывать что-то новое, чувствовать себя нужным, быть рядом с теми, кого мы любим. Это довольно сложная система, и у каждого она устроена по-своему, но телевизор в эту систему никак не впишется.

Конечно, вы можете назвать это все занудством интроверта и социофоба — дескать, просто у тебя телевизора хорошего не было, но поверьте мне на слово, что ваше счастье — внутри вас.

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