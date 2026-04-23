Мнения
Что есть у Украины, но нет у России: 5 причин послевоенного успеха и обновления
Что такого есть у Украины, чего нет у России? И почему Украина может выйти из войны обновленной, быстро развивающейся и современной страной? У блогера Дмитрия Чернышева есть ответы на эти вопросы — и он выделяет пять ключевых параметров послевоенного успешного устройства.
0
- Все обращают внимание на военную поддержку Европой Украины, но не менее важна и ее финансовая поддержка. Европа держит на своих плечах всю экономику воюющей Украины. После войны Украину ждет новый план Маршалла. Весь Запад будет заинтересован в ее процветании. Фактически именно Украина спасла Европу — танковые армады, которые должны были за три месяца выйти к Ла-Маншу, не смогли взять даже Харьков, находящийся в 40 км от границы с Россией. На восстановление разрушенного пойдут замороженные российские активы — $300 млрд в ЕС плюс около $60 миллиардов в США. Будет помощь от европейских банков и МВФ.
- Для украинских товаров будет открыто европейский и американский рынки. Интеграция в ЕС уже идет. Сегодня украинская экономика получает то, чего у России нет и не будет: возможность экспорта в ЕС без пошлин по большинству товаров, постепенная унификация стандартов, доступ к европейским цепочкам поставок. Это экономическое преимущество, которое только усилится по мере интеграции. Даже во время войны Украина — один из крупнейших мировых экспортеров зерна и подсолнечного масла. Это источник валютной выручки, который не требует высокотехнологичных цепочек.
- Все зависит от политики Украины, но есть все возможности вернуть несколько миллионов украинцев, которые уехали из страны после начала войны. Они вернутся с европейским опытом работы, навыками, часто со сбережениями, иногда с работающим бизнесами. Это эффект, аналогичный послевоенной миграции восточной Европы в 1990-х — только более организованный и с более сильной европейской поддержкой. Отдельно нужно сказать про IT-сектор. Он выжил в войне, в значительной мере работает на экспорт, интегрирован в мировые цепочки. Это сектор с высокой добавленной стоимостью и способностью поглощать квалифицированных ветеранов — особенно после программ переподготовки.
- Ветераны в Украине станут политическим ресурсом, а не угрозой. Они остановили армию, превосходящую Украину по многим параметрам в десять раз. Даже если заморозка произойдет по линии фронта и не все оккупированные территории удастся сразу вернуть, Украина выйдет из войны с сохранением государственности, с европейской перспективой и с репарациями — украинские ветераны будут героями, а не позорными оккупантами, берущими в сотый раз Малую Токмачку. В Украине уже готовятся аналоги G.I. Bill: образовательные ваучеры, жилищные программы, поддержка открытия бизнеса, психологическая реабилитация. Ветераны в Украине смогут участвовать в политике — создавать свои партии, баллотироваться, отстаивать собственные интересы. В России ветеранам постараются быстро заткнуть рот. Украина после войны будет нуждаться в огромном количестве людей с серьезными навыками: разминировании (там работы на десятки лет), восстановлении инфраструктуры, безопасности приграничных территорий, строительстве. Эта работа подходит бывшим военным.
- Украина, вступая в ЕС, вынуждена будет реформировать институты — судебную систему, антикоррупционные органы, гражданское управление. И общество будет готово к таким реформам. Потому что для того, чтобы все было, как в России, не нужно было сопротивляться.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.
