Что есть у Украины, но нет у России: 5 причин послевоенного успеха и обновления

Что такого есть у Украины, чего нет у России? И почему Украина может выйти из войны обновленной, быстро развивающейся и современной страной?

Все обращают внимание на военную поддержку Европой Украины, но не менее важна и ее финансовая поддержка. Европа держит на своих плечах всю экономику воюющей Украины. После войны Украину ждет новый план Маршалла. Весь Запад будет заинтересован в ее процветании. Фактически именно Украина спасла Европу — танковые армады, которые должны были за три месяца выйти к Ла-Маншу, не смогли взять даже Харьков, находящийся в 40 км от границы с Россией. На восстановление разрушенного пойдут замороженные российские активы — $300 млрд в ЕС плюс около $60 миллиардов в США. Будет помощь от европейских банков и МВФ. Для украинских товаров будет открыто европейский и американский рынки. Интеграция в ЕС уже идет. Сегодня украинская экономика получает то, чего у России нет и не будет: возможность экспорта в ЕС без пошлин по большинству товаров, постепенная унификация стандартов, доступ к европейским цепочкам поставок. Это экономическое преимущество, которое только усилится по мере интеграции. Даже во время войны Украина — один из крупнейших мировых экспортеров зерна и подсолнечного масла. Это источник валютной выручки, который не требует высокотехнологичных цепочек. Все зависит от политики Украины, но есть все возможности вернуть несколько миллионов украинцев, которые уехали из страны после начала войны. Они вернутся с европейским опытом работы, навыками, часто со сбережениями, иногда с работающим бизнесами. Это эффект, аналогичный послевоенной миграции восточной Европы в 1990-х — только более организованный и с более сильной европейской поддержкой. Отдельно нужно сказать про IT-сектор. Он выжил в войне, в значительной мере работает на экспорт, интегрирован в мировые цепочки. Это сектор с высокой добавленной стоимостью и способностью поглощать квалифицированных ветеранов — особенно после программ переподготовки. Ветераны в Украине станут политическим ресурсом, а не угрозой. Они остановили армию, превосходящую Украину по многим параметрам в десять раз. Даже если заморозка произойдет по линии фронта и не все оккупированные территории удастся сразу вернуть, Украина выйдет из войны с сохранением государственности, с европейской перспективой и с репарациями — украинские ветераны будут героями, а не позорными оккупантами, берущими в сотый раз Малую Токмачку. В Украине уже готовятся аналоги G.I. Bill: образовательные ваучеры, жилищные программы, поддержка открытия бизнеса, психологическая реабилитация. Ветераны в Украине смогут участвовать в политике — создавать свои партии, баллотироваться, отстаивать собственные интересы. В России ветеранам постараются быстро заткнуть рот. Украина после войны будет нуждаться в огромном количестве людей с серьезными навыками: разминировании (там работы на десятки лет), восстановлении инфраструктуры, безопасности приграничных территорий, строительстве. Эта работа подходит бывшим военным. Украина, вступая в ЕС, вынуждена будет реформировать институты — судебную систему, антикоррупционные органы, гражданское управление. И общество будет готово к таким реформам. Потому что для того, чтобы все было, как в России, не нужно было сопротивляться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

