Новые опричники для России: почему после смерти Путина неизбежен приход к власти ФСБ

Репрессии в Беларуси на несколько лет опережают репрессии в России. По ним можно догадаться, что будет дальше в России. Точно так же Корпус стражей исламской революции (КСИР) показывает, чем станет ФСБ через несколько лет.

Напомню, как КСИР превратился в государство в государстве: он был создан в 1979 году как параллельная армия — для защиты революции и нового режима. Изначально это была силовая структура, а не корпорация. Но со временем Корпус превратился в один из самых влиятельных экономических акторов страны.

Во время войны с Ираком КСИР получил колоссальные государственные контракты на строительство укреплений, логистику и снабжение армии. Военные же лучше знают, что им нужно. Это позволило создать инженерные подразделения, ставшие впоследствии крупнейшими коммерческими структурами. Главным инструментом стал строительный холдинг КСИР.

После войны структуры не распустили. Это объяснялось тем, что у Корпуса уже была инфраструктура, техника и кадры. Не пропадать же ценному опыту. Так началась экономическая экспансия силовиков в Иране.

Когда иностранные компании ушли из Ирана, их место заняли структуры Корпуса. Президент Ахмадинежад, сам выходец из среды КСИР, передавал Корпусу государственные контракты в обход открытых тендеров. КСИР вошел в телекоммуникации, банковский сектор, нефтяную отрасль, автомобильную промышленность и СМИ.

Корпус стражей исламской революции — при власти Фото: Голос Америки

Более того, после введения санкций именно КСИР занялся их обходом — проверенные же ребята. Иранские чекисты активно налаживали потоки контрабанды. Сегодня КСИР контролирует ряд неофициальных причалов и таможень, через которые идет беспошлинный импорт. По различным оценкам, КСИР и разные его структуры контролируют до 40% ВВП Ирана.

Иранские чекисты вовсю используют свои силовые возможности для удаления конкурентов. Ну, этому ФСБ учить не надо — у самих суды и прокуратура на коротком поводке. "Маски-шоу" и рейдерство отлично работали десятки лет. Только масштаб увеличится во много раз.

С большой долей вероятности после окончания войны именно ФСБ получит самые большие контракты на восстановления разрушенного — за что мы проливали нашу кровь? Но самое веселое начнется после смерти Путина.

Если власть устоит, то именно ФСБ начнет новую приватизацию. И все российские олигархи, которые сегодня держатся только на близости к Путину, массово пойдут под топор. У них, у их родственников, детей, жен и любовниц отнимут все под лозунгом "Довольно вы попили народной кровушки" — мы тоже хотим попить. Как бериевские мальчики перебили ежовских мальчиков, так эти начнут рвать ковальчуков, ротенбергов, сечиных и прочих миллеров. Вы сами можете выбрать, по какой статье мы вас посадим, если все не отдадите.

ФСБ будет аппелировать к государственному кирзовому патриотизму, окончательно срастется с РПЦ и станет контролировать все сферы жизни в России. Встречайте "День опричника", помноженный на возможности ИИ и новых технологий.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

