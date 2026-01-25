Победа одной стороны не устанавливает истину: почему ошибочно деление мира на "черное" и "белое"

У аборигенов Австралии есть странный и красивый миф — почти философская притча, замаскированная под космогонию. Он существует в разных версиях. Я расскажу одну из них:

"В начале времен мир был сухим и твердым. В нем жили ящерицы — существа земли, тепла, солнца и стабильности. А еще в нем жили утконосы — странные, неправильные существа воды, нор, рек и подземных течений. Между ними возник конфликт.

Ящерицы считали мир своим: он должен быть сухим, предсказуемым, пригодным для ползания и лежания на камнях. Утконосы же хотели воды. Много воды. Они знали тайны подземных источников и умели прорывать ходы вглубь земли.

В какой-то момент утконосы открыли скрытые водяные жилы — и начался потоп. Вода хлынула на поверхность, затопила равнины, разрушила старый порядок. Ящерицы либо погибли, либо бежали на возвышенности. Мир стал другим: появились реки, болота, озера, новые формы жизни. Потоп не был наказанием богов. Это была война "мокрых" существ с существами "сухого" мира".

Все. Миф закончился, теперь начинаются мои рассуждения. Некоторые истории настолько предсказуемы, что мимо них не прошла ни одна цивилизация. Концепция Бога, создавшего все. Концепция загробного мира. Война света и тьмы.

Знаете, что такое миф про войну утконосов и ящериц? А это концепция Хартленда и Римленда, переформулированная на новом уровне. И таких примитивных и все объясняющих концепций — огромное количество вокруг нас. Геополитический брат-близнец Хартленда: талассократии против теллурократий. Афины против Спарты, Британия против континента, США против Евразии.

Мысль о том, что мир бинарен и делится на два без остатка настолько убога и примитивна, то даже как-то неловко тратить время на доказательство очевидного — не так все работает. Мир и люди не делятся на Запад и Восток, на сакральное и профанное, на природу против культуры, на индивида против коллектива, на прогресс против упадка. Человек, который начинает делить людей на демократов и республиканцев, на правых и левых совершает насилие над разумом и очевидностью. Люди устроены гораздо сложнее — один и тот же человек может поддерживать какие-то идеи и из левой и из правой повестки.

Честное мышление начинается тогда, когда вы перестаете выбирать или/или и начинаете удерживать в голове принципиально разные концепции, не теряя при этом способности думать. Победа одной стороны не устанавливает истину — она просто меняет условия игры. Вода приходит, но суша не исчезает, а мир остается сложным.

