Россия пугает ядерным цунами: способен ли "Посейдон" смыть Великобританию

Дмитрий Киселев угрожал на "России-1" тем, что российская вундервафля "Посейдон" вызовет 500-метровое радиоактивное цунами, которое смоет Великобританию.

Я писал, что подводным ядерным взрывом невозможно вызвать гигантское цунами — большая часть энергии подводного взрыва уходит на колебание и испарение воды. Под водой образуется парогазовый пузырь, который начинает пульсировать. При каждой пульсации пузырь стремительно теряет энергию. На поверхность выбрасывается огромный столб воды (султан), который выглядит очень грозно, но на самом деле похож на дождь. Колоссального цунами при подводном взрыве не образуется. Это проверено испытаниями, когда они еще не были запрещены.

Добавлю, что настоящее цунами возникает, когда подводное землетрясение двигает тектоническую плиту — это сдвиг массы весом триллионы тонн. Например, цунами 2004 года в Индийском океане было вызвано землетрясением магнитуды 9.1. Тогда разлом длиной 1300 км сдвинулся на 15 метров, а выделенная энергия была примерно эквивалентна 550 мегатонн тротилового эквивалента. В результате получились волны высотой до 30 метров у побережья.

"Посейдоны" на борту подводной лодки "Белгород"

И что немаловажно, длительность землетрясения — это минуты (разлом раскрывается медленно), а площадь воздействия — тысячи квадратных километров. А в случае ядерного взрыва речь идет о миллисекундах и точечном взрыве, только процентов пять которого идут на создание всплеска, а не цунами.

Чего я действительно не понимаю, так это того, зачем российская пропаганда пугает обывателей вымышленными угрозами, когда у России есть настоящие межконтинентальные ядерные ракеты. Вот это реальная угроза. Или я чего-то не знаю состоянии РВСН?

