Украинский кошмар для российских НПЗ — как главная отрасль РФ на глазах перестает существовать

После атак украинских дронов в Самарской области горит Куйбышевский НПЗ, а в Краснодарском крае горит Афипский НПЗ. Напомню, что в этом августе были пожары на Новошахтинском, Сызранском, Саратовском, Волгоградском, Рязанском НПЗ. Горела логистика — Унеча и Усть-Луга.

По разным оценкам (Reuters, Bloomberg), к весне-лету 2025 года Украине удалось вывести из строя от 15% до 22% всех российских мощностей по первичной переработке нефти. В некоторые пиковые моменты эта цифра была еще выше. Россия была вынуждена резко сократить экспорт бензина и дизельного топлива. В феврале 2024 года правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Это прямой удар по валютной выручке — он исчисляется миллиардами долларов.

Если Украина сможет поддерживать такой темп атак на НПЗ, то Россия столкнется с полномасштабным системным топливным кризисом. Топливо станет дефицитом не только на юге, но и в центральной России. Правительство будет вынуждено вводить талонную систему, как в 90-е. Гражданский сектор будет получать топливо по остаточному принципу. В регионах могут начаться серьезные перебои с движением автобусов. Дальнобойщики столкнутся с невозможностью заправиться, что приведет к параличу грузоперевозок и дефициту товаров в магазинах. Помножьте это на вывод из строя железнодорожных станций. Добавьте топливо на уборку урожая. А это еще Украина не била по сибирским и дальневосточным НПЗ.

Самые сложные и важные установки (каталитического крекинга, гидроочистки), которые производят высококачественный бензин — это оборудование западного производства. Китай такие не делает. Из-за санкций Россия не может получить оригинальные запчасти или техническую поддержку. Ремонт таких установок — это вопрос не недель, а месяцев. Не просто так Россия засекретила данные по производству бензина. Некоторые из атакованных НПЗ (как Рязанский или Нижегородский) являются крупными производителями авиационного керосина. Их остановка создает проблемы для ВКС России.

Деградация нефтяной отрасли резко ускорится. Из одной тонны нефти будет производиться меньше бензина и больше низкокачественного мазута. В какой-то момент, чтобы обеспечить внутренний рынок, Россия будет вынуждена сокращать экспорт не только нефтепродуктов, но и сырой нефти. Это нанесет еще более сильный удар по бюджету. Огромная территория России становится не плюсом, а минусом. Каждый украинский дрон, который ПВО собьет на подлете к Москве или Валдаю — это система, которую не поставили для защиты НПЗ в Рязани.

