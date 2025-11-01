Предки "Буревестника": почему проекты с ядерными двигателями были давно похоронены

Идею поставить ядерный двигатель на все активно обсуждали 70 лет назад. Это было время романтических ядерных иллюзий. Каких только проектов тогда не было.

Американцы в 50-х работали над атомным танком TV-1: 70-тонн, 105-мм пушка и 350-мм лобовой брони. Атомный реактор позволял работать танку на полной мощности в течение 500 часов без замены топлива. Потом был танк R32, который мог проехать на одной заправке 6400 км. Только экипаж надо было регулярно менять, чтобы исключить получение танкистами опасной дозы радиационного облучения.

В СССР на базе тяжелого танка Т-10 построили передвижную атомную электростанцию ТЭС-3 для отдаленных районов Крайнего Севера. Платформы танка не хватило – ее пришлось удлинить с 7 до 10 катков. Даже в таком виде электростанция находилась на четырех энергосамоходах. На первом находился реактор, на втором – парогенератор, на третьем – электрогенератор, а на четвертом размещался пункт управления. Потом военное ведомство отказалось от использования таких электростанций, гражданским тоже они были не нужны.

Было множество попыток создать атомные поезда. Над их проектами работали и американцы, и немцы, и русские. В США был очень популярен проект атомного локомотива Х-12, который должен был состоять из двух секций. В первой располагался реактор, турбина, конденсаторы и генераторы. Кроме того, в первой секции располагалась и кабина машинистов, потому реактор был хорошо экранирован. Все это весило 326 тонн, потому первая секция размещалась на трех трехосных тележках. Так как реактор выделял слишком много лишнего тепла, вся вторая секция была занята радиаторами, утилизирующими это тепло. Основную выгоду должно было давать использование Х-12 на дальних и сверхдальних маршрутах — на проектируемой в то время панамериканской магистрали, проходящей через всю Северную и Южную Америку. Предполагалось, что ядерный реактор прослужит три года, после чего локомотив приедет на завод, где его просто заменят на новый.

В газете "Гудок" в 1956 году писали: "В условиях Севера, Дальнего Востока и пустынь Центральной Азии не всегда целесообразно электрифицировать вновь строящиеся железнодорожные линии. В этих условиях лучше применять атомные локомотивы, которые могли бы работать автономно, без подвоза больших количеств топлива или других материалов… Конечно, атомный локомотив будет значительно тяжелее паровоза или тепловоза той же мощности. Но если такой локомотив направить на отдаленную магистраль, например в Арктику, то он будет работать там с перерывами в течение целого зимнего сезона без дополнительного снабжения. Его очень легко превратить в подвижную электростанцию. Кроме того, он сможет снабжать энергией бани, прачечные, парники для выращивания овощей".

Была даже идея под атомный поезд использовать сверхширокую колею — локомотив должен был ехать по внешним рельсам на двухпутных железных дорогах. Про нагрузку таких поездов на мосты даже говорить ничего не буду.

В 1957 году Ford продемонстрировал концепт ядерного автомобиля Ford Nucleon. В его кормовой части предполагалось поместить силовую установку, состоящую из реактора, парогенератора и двух паровых турбин. Одна турбина приводила в движение колеса, а другая – вращала вал электрогенератора. На одной заправке ядерного топлива машина смогла бы пройти не менее 8000 км. Ford Nucleon остался только макетом — технология была совершенно нереалистична.

СССР работал над ядерными самолетами. Ту-95ЛАЛ (Летающая атомная лаборатория) летал с реактором в 1961 году. Планировались Ту-119 и стратегический бомбардировщик М-60. В основном, проверялась биологическая защита кабины экипажа. Аргументация была очень знакомой — неограниченная дальность полета и возможность облетать районы ПВО противника.

Американцы тоже работали над атомным самолетом Convair NB-36H. Предполагалось, что ядерные самолеты смогут летать со скоростью 750 км/ч на дальность до 48 000 км. Для испытаний был специально переоборудован турбовинтовой стратегический бомбардировщик B-36. С 1955 по 1957 год он совершил 47 полетов с работающим (но не подключенным к двигателям) реактором на борту. Одна только биологическая защита экипажа самолета весила 11 тонн. На проект потратили более одного миллиарда долларов и прикрыли его в 1961 году.

Прижились атомные реакторы только на ледоколах, авианосцах и подводных лодках. Причины понятны: огромные размеры позволяют установить защиту, нет проблемы веса, долгая автономность критична. Добавлю, что от проектов оснащения ядерными установками гражданских судов отказались — дорого и в строительстве и в обслуживании и порты не хотели принимать такие корабли.

Теперь про историю с российской атомной ракетой "Буревестник". Допустим на минуту, что она существует. Это попытка реализовать технологию 1950-х, от которой США и СССР отказались по весьма разумным причинам. Это летающий Чернобыль. Такая ракета летит гораздо медленнее обычной баллистической ракеты и ее гораздо легче обнаружить и уничтожить. Ее время подлета огромно (часы вместо минут) — стратегически это бессмысленно. Именно поэтому надо всячески поддерживать этот проект — чем больше Россия потратит на него времени, денег и ресурсов, тем меньше их останется на войну…

