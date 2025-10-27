Путин хвастается ядерным "Буревестником": эксперт объяснил, почему ракета не станет "супероружием"

Россия заявила об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник", которую Кремль называет "оружием неограниченной дальности" и носителем ядерного заряда. Эксперты отмечают, что подобные заявления имеют больше пропагандистский, чем практический характер, ведь такая ракета остается уязвимой для современных систем противовоздушной обороны.

Как рассказал в интервью УНИАН капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко, "Буревестник" по своей конструкции является типичной дозвуковой крылатой ракетой, подобной Х-101 или "Калибр". Она способна летать на малой высоте — около 50-100 метров — и на большое расстояние, однако не имеет принципиальных преимуществ перед имеющимися ракетами этого класса.

Конструкция и принцип работы ракеты "Буревестник"

Рыженко пояснил, что главным отличием "Буревестника" от обычных крылатых ракет является применение миниатюрного ядерного реактора вместо классического турбореактивного двигателя с топливным сгоранием. Реактор является источником тепла для турбины, что теоретически может обеспечить длительный полет без дозаправки.

"Как говорят пропагандисты, это неограниченная дальность полета. Планируется, что она должна нести ядерный боезаряд. Особенностью является то, что у нее хоть и классический турбореактивный двигатель, но там есть ядерный реактор, который обеспечивает нагрев воздуха", — пояснил Рыженко.

По словам эксперта, даже при условии успешной работы такого реактора ракета остается дозвуковой, поэтому не способна избежать перехвата современными средствами ПВО.

Уязвимость ракеты и возможности ее перехвата

Рыженко подчеркнул, что "Буревестник" может быть сбит широким спектром вооружений — от пулеметов до зенитно-ракетных систем. Украинские силы противовоздушной обороны уже доказали эффективность против подобных ракет.

"ВСУ сбивают около 80% крылатых ракет, которые запускает РФ. Речь идет о Х-101 и 'Калибр', то есть ракеты, подобные этой. Против нее может быть применен фактически весь спектр оружия противовоздушной обороны — начиная с пулеметов, заканчивая зенитно-ракетными системами", — отметил военный эксперт.

Он также обратил внимание, что даже заявленный полет на 14 тысяч километров за 15 часов не делает "Буревестник" угрозой межконтинентального уровня. За это время, подчеркнул Рыженко, ракету можно обнаружить и уничтожить многократно, особенно если ее полет будет проходить над океаном.

Сравнение с баллистическими ракетами

Рыженко пояснил, что, в отличие от "Буревестника", баллистические ракеты движутся по траектории с выходом в космос и имеют значительно более высокую скорость — в 5-15 раз больше. Это делает их сложнее для перехвата, но и дороже в производстве и сбивании.

"Один снаряд к Patriot стоит около 50 миллионов. Тогда как для сбивания дозвуковой ракеты, как 'Буревестник', достаточно значительно более простых средств — артиллерийских выстрелов, ПЗРК или систем средней дальности", — уточнил Рыженко.

Риски ядерного загрязнения

Отдельно эксперт затронул вопрос последствий сбития ракеты, содержащей ядерный реактор. По его словам, в случае разрушения реактора может произойти локальное радиационное загрязнение, но оно не будет масштабным.

"Если ракета будет сбита, реактор может быть поврежден, и тогда местность получит определенное радиоактивное загрязнение. Но я бы не стал сравнивать это с Чернобылем, как это делают некоторые комментаторы. Уровень заражения будет значительно меньше", — подчеркнул он.

Андрей Рыженко добавил, что американские ракеты "Томагавк", в отличие от российского "Буревестника" являются проверенным оружием с реальным боевым опытом: "Сейчас известно об около трех тысяч случаев боевого применения "Томагавк". А в России речь идет лишь об экспериментальном образце, который только научился летать".

Напомним, что предыдущие испытания ракеты "Буревестник" в России завершились взрывом, в результате чего погибли несколько разработчиков.

Как сообщал Фокус, ракета 9М730 "Буревестник" якобы сможет обходить передовую американскую систему ПРО "Золотой купол", которая создается для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет.